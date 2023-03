Il presidente siriano Bashar al-Assad è arrivato a Mosca, dove questo mercoledi incontra il suo principale alleato, il presidente russo Vladimir Putin.

Lo stesso Cremlino - che ha confermato l'incontro - sta intensificando, già prima del terremoto del 6 febbraio scorso, gli sforzi per ristabilire rapporti diplomatici tra Turchia e Siria.

Di fatto, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan è il "convitato di pietra" di questo summit russo-siriano.

La Turchia e la Siria sono state su fronti opposti nella guerra civile siriana per oltre un decennio. La Turchia continua a sostenere i gruppi di opposizione armata che controllano un'enclave nordoccidentale nella Siria nord-occidentale.

Un triste anniversario

La visita di Assad avviene nell'anniversario (era il 15 marzo 2011) dell'inizio delle proteste e delle manifestazioni in Siria (le forze di sicurezza di Assad spararono sulla folla per sedare la rivolta) che si trasformarono in una guerra civile che - in 12 anni - ha causato la morte di quasi mezzo milione di persone e la fuga dal paese di metà della popolazione.

Mosca ha svolto un ruolo fondamentale nel contrastare i gruppi di opposizione armata che negli anni hanno cercato di rovesciare il governo di Assad (e anche contro i militanti dello Stato Islamico), attraverso il suo sostegno militare, e ha anche sostenuto Damasco alle Nazioni Unite.

Arrivato martedì, Assad è stato ricevuto dal rappresentante speciale di Putin per il Medio Oriente, Mikhail Bogdanov, all'aeroporto internazionale Vnukovo di Mosca.

Il presidente siriano Assad accolto a Mosca da Mikhail Bogdanov. (14.3.2023) AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Cooperazione russo-siriana

Secondo la dichiarazione del Cremlino, "l'ulteriore sviluppo della cooperazione russo-siriana nelle sfere politica, commerciale, economica e umanitaria, nonché le prospettive per una soluzione globale della situazione in Siria e dintorni", saranno all'ordine del giorno.

Il quotidiano siriano filogovernativo Al-Watan, citando il quotidiano russo Vedomosti, ha scritto che i due presidenti dovrebbero discutere, tra le altre cose, della "normalizzazione tra Damasco e Ankara", in cui la Russia svolge il ruolo di mediatore.

Vertice a quattro: Siria-Turchia-Russia-Iran

Anche i vice-ministri degli Esteri siriano, turco e russo, nonché un alto consigliere della loro controparte iraniana, terranno colloqui mercoledì e giovedì a Mosca per discutere degli "sforzi antiterrorismo" in Siria.

L'ultima visita pubblica di Assad a Mosca è stata nel settembre 2021, quando ha avuto un incontro con Putin.