Di Johan Bodinier

Business in crescita, complice l'assenza di sanzioni, mentre il governo compra i carri armati per le forze ucraine

Il business dei fiori di Katya a Mosca sta fiorendo. Dal momento che non ci sono sanzioni sulle esportazioni di fiori recisi dall'Unione europea verso la Russia, il suo team di autisti è impegnato a consegnare bouquet nella capitale russa. Gli affari di Katya vanno così bene che sta per partire per un'altra vacanza a Dubai.

Secondo le ultime statistiche ufficiali, l'anno scorso l'esportazione di fiori recisi in Russia è stata un'attività del valore di 9,4 milioni di euro per i produttori dell'Ue, la maggior parte dei quali provenienti dai Paesi Bassi.

Katya, che acquista i suoi fiori da un grossista, spiega a Euronews che circa il 30 per cento dei fiori recisi freschi proviene dai Paesi Bassi, famosi per i vasti campi di tulipani primaverili.

I fiori olandesi sono diventati più costosi, dice, mentre quelli provenienti da Kenya, Ecuador e Colombia sono un po' più economici.

Più cari, ma non inaccessibili

I principali esportatori olandesi - nessuno dei quali ha accettato di parlare con Euronews - si trovano a fare i conti con lo stesso dilemma che si trovano ad affrontare altre imprese europee: continuare o meno a esportare i loro prodotti in Russia, visto che non sono sanzionati.

All'inizio di aprile, The Absolut Company ha deciso di interrompere le esportazioni della sua vodka Absolut verso la Russia, con effetto immediato.

I Paesi Bassi rappresentano, a livello mondiale, circa il 60 per cento del commercio mondiale di fiori. In Europa, le esportazioni olandesi rappresentano oltre l'80 per cento di tutte le esportazioni di fiori dell'Ue.

Una manna per gli esportatori

Nei primi tre trimestri del 2022, il valore delle esportazioni totali di fiori ha raggiunto la cifra record di 3,4 miliardi di euro nei Paesi Bassi.

L'8 aprile 2022, l'Unione europea ha pubblicato le sue "Misure restrittive" in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, vietando agli Stati membri di esportare bulbi da fiore e prodotti da vivaio in Russia.

I russi, infatti, potrebbero arricchirsi con le piante o con gli arbusti, grazie alla possibilità di coltivarli, mentre i fiori recisi hanno una durata limitata, motivo per cui non sono sanzionati.

Sebbene il commercio sia stato reso difficile a causa di numerose sanzioni europee, l'industria russa dei fiori sta crescendo.

Il gruppo Azalia, un grossista di fiori freschi recisi a Mosca, ha confermato a Euronews di importare fiori dai Paesi Bassi. Sul sito web si legge che ricevono consegne di fiori due volte a settimana.

Anche se le esportazioni di fiori olandesi in Russia non sono nascoste, i coltivatori non si fanno pubblicità per questo commercio.

Mentre guadagna soldi dalla Russia, il governo olandese acquista i carri armati Leopard 2 per le forze ucraine.

La scorsa settimana, il ministro della Difesa olandese Kajsa Ollongren ha annunciato, insieme alla sua controparte danese, l'intenzione di "acquisire, rinnovare e donare congiuntamente 14 carri armati Leopard 2A4 per l'Ucraina".

I carri armati, che Kiev chiede da quando è scoppiata la guerra, saranno acquistati per un costo di 165 milioni di euro e dovrebbero essere consegnati "all'inizio del 2024".

Euronews ha contattato l'Associazione dei grossisti di prodotti della floricoltura (VGB) e il ministro dell'Economia olandese per commenti.