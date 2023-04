Incontro Meloni-Sunak, "il memorandum è un risultato importante"

Di Euronews con Ansa

Un "partenariato strategico" fra Italia e Regno Unito per contenere l'immigrazione e favorire una svolta nella cooperazione internazionale è stato firmato oggi a Londra.

Italia e Regno Unito sulla stessa lunghezza d'onda su difesa, economia e sul dossier ucraino, ma soprattutto sull'immigrazione. Questo è ciò che emerge dalle parole del primo ministro britannico Rishi Sunak e della premier italiana Giorgia Meloni al termine di un incontro bilaterale a Downing street. I due hanno firmato un memorandum incentrato proprio su difesa e immigrazione per rafforzare le iniziative congiunte.

C'è un ottimo feeling tra di noi, una voglia di lavorare insieme su molti fronti. Insomma credo che il risultato di oggi sia stato importante su materie come difesa, Ucraina, immigrazione illegale. Giorgia Meloni Premier italiana

"Il Memorandum d'intesa siglato col primo ministro Sunak e il Regno Unito è qualcosa su cui diversi governi avevano provato a lavorare prima, e per ragioni diverse non si era mai riusciti" a concludere, ha dichiarato Meloni. "Il Memorandum sono 15 pagine di impegni molto chiari, decisi. Il bilaterale è durato un'ora e mezza, c'è un ottimo feeling tra di noi, una voglia di lavorare insieme su molti fronti. Insomma credo che il risultato di oggi sia stato importante su materie come difesa, Ucraina, immigrazione illegale".

Stato di emergenza in Italia

Il governo italiano ha recentemente decretato lo stato di emergenza nazionale per cercare di contrastare il fenomeno degli sbarchi, che sono in netto aumento. Sono quasi 40.000 i migranti arrivati in Italia via mare dall'inizio dell'anno, il quadruplo rispetto allo stesso lasso di tempo nel 2022.