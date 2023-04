La Francia spenderà 1,5 miliardi di euro per migliorare l'accessibilità dei luoghi pubblici per le persone con disabilità. La promessa è stata pronunciata dal presidente Emmanuel Macron durante una conferenza organizzata all'Eliseo con diverse associazioni di disabili.

Oltre all'accessibilità, che è ancora un problema in molte strutture pubbliche, Macron ha promesso anche di investire maggiormente nel trattamento e nel monitoraggio dei pazienti, nonché nella diagnosi precoce delle disabilità.

Anche le Olimpiadi di Parigi, che si terranno il prossimo anno, sono state descritte dal presidente come accessibili al 100% dalle persone con disabilità.

"Lo Stato destinerà 1,5 miliardi di euro. È una linea di bilancio pesante, alcuni volevano di più, molti proponevano di meno. Prima dell'estate concretizzeremo questo impegno definendo un vero e proprio programma che seguiremo insieme", ha affermato Macron.

Ma molti sono scettici sulle promesse del presidente francese. Il Collectif Handicaps, un gruppo che riunisce 52 associazioni, si è rifiutato di partecipare alla conferenza organizzata all'Eliseo e ha organizzato una protesta reclamando un migliore accesso ai trasporti pubblici.

Le misure annunciate da Macron, che comprendono anche aspetti come l'accesso alle scuole e al mercato del lavoro, lo sport e la vita sentimentale delle persone disabili, fanno seguito a un monito lasciato dal Consiglio d'Europa, che accusa la Francia di essere in ritardo in questo campo sotto diversi aspetti.