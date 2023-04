A Gerusalemme è tornata la paura dopo che un’auto è piombata a forte velocità su un gruppo di passanti. Il veicolo li ha travolti ed ha lasciato a terra almeno otto feriti, di cui uno in gravi condizioni.

L'attacco è avvenuto nell'area del mercato ortofrutticolo di Mahanè Yehuda quando un veicolo guidato da un palestinese di Gerusalemme est è piombato su un gruppo di passanti. L'uomo - padre di 5 figli di circa 40 anni - è stato subito colpito a morte da un civile israeliano che era a breve distanza.

La notizia ha suscitato molto scalpore: appena due settimane fa, il 7 aprile scorso, nell'attentato a Tel Aviv perse la vita un turista italiano, Alessandro Parini.

Netanyahu : "Ulteriore tentativo di uccidere cittadini di Israele"

Un altro 'attentato', ha denunciato il premier Benyamin Netanyahu, che si è espresso durante la cerimonia per l'apertura delle commemorazioni del Memorial Day in cui Israele ricorda i caduti in guerra.

Per il primo ministro si "è trattato di un ulteriore tentativo di uccidere cittadini di Israele. Questo attentato - ha aggiunto Netanyahu - ci ricorda che lo Stato di Israele e la terra d'Israele sono stati acquisiti attraverso molte sofferenze”, secondo quanto riportato dal Times of Israel.

L’incidente ha causato grande preoccupazione nella regione, dove negli ultimi mesi si sono verificati diversi episodi di violenza tra i palestinesi e le forze di sicurezza israeliane. Gerusalemme, in particolare, è stata teatro di numerosi attentati terroristici negli ultimi anni, causando molte vittime tra la popolazione civile.

Gli ultimi attacchi a Tel Aviv e Cisgiordania occupata

Mobilitazione eccezionale di riservisti e polizia, in Israele, dopo l'attentato del 7 aprile in cui a Tel Aviv ha perso ieri la vita un turista italiano di 36 anni. L'assalitore, poi abbattuto dalle forze dell'ordine, si è lanciato con la sua auto sui passanti sul lungomare della città, ferendo sette altri turisti.

Condanna di Washington: "Inaccettabile prendersela con cittadini innocenti"

Nella stessa giornata, due sorelle britannico-israeliane erano state uccise a colpi di arma da fuoco nell'insediamento israeliano di Efrat, nella Cisgiordania occupata. Episodi condannati dagli Stati Uniti che hanno ribadito la loro vicinanza a Israele e bollato come "inaccettabile" qualsiasi rappresaglia contro "cittadini innocenti di qualsiasi nazionalità".

Le Nazioni Unite avevano lanciato un appello a calma e moderazione, dopo i raid che Israele aveva condotto nella notte su Striscia di Gaza e Libano meridionale. Giustificati da Israele come rappresaglia all'intensificarsi del lancio di razzi sul suo territorio, gli attacchi hanno provocato danni nei pressi del campo profughi palestinese di Rashidiyeh, senza causare vittime.

Nel corso di una riunione straordinaria sulla sicurezza, il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva dettato la "linea della "fermezza" e affermato che "i nemici d'Israele pagheranno un caro prezzo".

All'origine dell'escalation, l'intervento della polizia israeliana durante il mese di Ramadan nella Moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme est, che negli scorsi giorni infiammato la protesta e scatenato l'indignazione di buona parte del mondo arabo.