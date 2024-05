Giornata dell'Europa: perché e dove si festeggia

Di Euronews

Le origini della giornata commemorativa risalgono al 1950, quando l'Europa stava ancora guarendo dalle devastanti conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'Europa day

Ogni 9 maggio, gli europei celebrano la Giornata dell'Europa, una ricorrenza che rende omaggio all'inizio dell'integrazione politica ed economica del continente e alla pace duratura raggiunta grazie a questo sforzo collettivo durato decenni.

La celebrazione risale al 1950, quando Robert Schuman, allora ministro degli Esteri francese, rilasciò la sua storica dichiarazione in cui proponeva a Francia e Germania - due nazioni con una lunga e sanguinosa storia - di unire le loro produzioni di carbone e acciaio.

In questo modo, Schuman intendeva accelerare la modernizzazione di entrambi i Paesi dopo la devastazione economica e la carneficina umana causate dalla Seconda Guerra Mondiale, eliminando al contempo gli incentivi che avrebbero potuto favorire la concorrenza sleale.

Trasformando industrie così critiche in un intreccio inestricabile, il ministro francese aveva un obiettivo più alto: rendere la guerra impraticabile e futile.

“La solidarietà produttiva così stabilita renderà evidente che qualsiasi guerra tra Francia e Germania diventerà non solo impensabile, ma materialmente impossibile”, disse Schuman leggendo la sua dichiarazione nel Salon de l'Horloge al Quai d'Orsay di Parigi il 9 maggio 1950.

Schuman lasciò la porta aperta ad altri Paesi per entrare a far parte del progetto e realizzare un'Europa veramente unita, un'ambizione perseguita durante il periodo tra le due guerre che crollò sotto il peso degli interessi nazionali.

La proposta di Schuman ebbe successo: il cancelliere della Germania occidentale Konrad Adenauer accettò quasi istantaneamente.

Lentamente, nasce l'Europa unita

Un anno dopo, il 18 aprile 1951, i rappresentanti di Francia, Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo firmarono il Trattato di Parigi e istituirono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Ceca), un'organizzazione pionieristica basata sul principio del sovranazionalismo.

Nell'ambito della Ceca, gli Stati nazionali accettarono il trasferimento delle loro competenze sovrane, gelosamente custodite, verso una serie di istituzioni europee di nuova formazione: un'Alta Autorità indipendente, un'Assemblea comune di parlamentari nazionali, un Consiglio speciale di ministri nazionali e una Corte di giustizia.

Il primo presidente dell'Alta Autorità fu Jean Monnet, stretto collaboratore di Schuman e oggi considerato la mente di questa storica dichiarazione.

I vantaggi economici della Ceca, come il mercato esente da dazi doganali che stimolò il commercio di carbone e acciaio, convinsero gli Stati membri a spingersi oltre il progetto iniziale e a far rientrare nel mandato sovranazionale un maggior numero di settori e aree politiche.

La nascita dell'Unione europea

La Ceca si è progressivamente evoluta, trasformandosi prima in Comunità Economica Europea e, successivamente, in Unione Europea.

Le quattro istituzioni originarie si sono poi trasformate nella Commissione europea, nel Parlamento europeo, nel Consiglio dell'Ue e nella Corte di giustizia europea che conosciamo oggi.

La costante trasformazione del progetto politico, di cui l'umanità non aveva mai visto l'esistenza, ha consolidato lo status della Dichiarazione Schuman come la vera genesi dell'integrazione europea.

“L'Europa non si farà tutta in una volta, né secondo un unico piano. Sarà costruita attraverso realizzazioni concrete che creino prima di tutto una solidarietà di fatto", disse lo statista francese nel suo discorso.

Riuniti a Milano nel 1985, i capi di Stato e di governo decisero di chiamare ufficialmente il 9 maggio Giornata dell'Europa per celebrare la pace e l'unità del continente.

La ricorrenza è diventata uno dei principali simboli dell'Unione europea, insieme alla bandiera a dodici stelle, allo slogan “In varietate concordia” - “Uniti nella diversità” - e all'inno, basato sull'Inno alla gioia di Beethoven.

Il trattato del 2004 che istituisce una Costituzione per l'Europa avrebbe dovuto consolidare questi simboli come emblemi ufficiali del blocco, ma la disposizione è stata abbandonata dopo il fallimento del processo di ratifica.

È interessante notare che solo due Paesi, il Lussemburgo - dove Schuman è nato nel 1886 - e il Kosovo - uno Stato non appartenente all'Ue con aspirazioni di lunga data - hanno istituito la Giornata dell'Europa come festa nazionale. In Romania coincide con il giorno dell'indipendenza, mentre la Croazia e la Lituania hanno riconosciuto legalmente la giornata, ma senza renderla un giorno festivo.

Gli altri Stati membri celebrano la Giornata dell'Europa in modo commemorativo, issando bandiere e organizzando una serie di eventi. A Bruxelles, le istituzioni dell'Ue organizzano una giornata di porte aperte e i dipendenti sono liberi dal lavoro, a meno che il Parlamento non sia in sessione.

Due giornate della vittoria

La Giornata dell'Europa non è l'unica festa che si celebra il 9 maggio e, nel contesto della guerra in Ucraina, tutte le festività che cadono in questa data assumono un significato particolare.

Oltre che per l'integrazione europea, il 9 maggio viene celebrato in altre parti d'Europa per un altro motivo: la vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista nel 1945.

Il Giorno della Vittoria è oggi osservato come festa nazionale in Paesi come Russia, Bielorussia, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Israele. In Moldova, la fazione pro-Ue tende invece a celebrare la Giornata dell'Europa.

Sullo sfondo dell'invasione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso di ribattezzare la commemorazione come Giornata dell'Europa, un cenno alle aspirazioni del suo Paese di entrare a far parte del blocco.

“Questa sarà la Giornata dell'Europa, che ci aiuta a combattere in tutte le direzioni: sul campo di battaglia con le armi e sul fronte diplomatico - con determinazione, contro il terrore missilistico e il blackout invernale, nell'economia e sul fronte legale”, ha detto Zelensky.

Nel resto del continente, la Giornata della Vittoria in Europa si celebra un giorno prima, l'8 maggio.

Il motivo per cui le due parti del continente celebrano la stessa festa in due date diverse, tuttavia, risiede nel fatto che la Germania nazista firmò la sua seconda e ultima resa formale tardi, l'8 maggio 1945, quando a Mosca era già il 9 maggio.

E c'è di più: la Giornata dell'Europa dell'Ue non è l'unica Giornata dell'Europa.

Il Consiglio d'Europa, organizzazione internazionale con poteri esecutivi limitati il cui mandato si concentra sulla difesa dei diritti umani e della democrazia, celebra la propria Giornata dell'Europa quattro giorni prima, il 5 maggio, per ricordare la fondazione del Consiglio.

L'entità comprende tutte le nazioni europee ad eccezione di Bielorussia, Russia, Città del Vaticano e Kosovo.