Di Euronews Agenzie: ANSA

Una pioggia di razzi si è abbattuta questo giovedì sul nord di Israele. Almeno 34 razzi sono lanciati dal Libano, 25 sono stati intercettati dal sistema antimissile Iron Dome, ma alcuni sono finiti su zone residenziali. Ci sono diversi feriti lievi a causa delle schegge.

"La situazione è estremamente seria, invitiamo alla calma e ad evitare l'escalation" ha dichiarato il generale Aroldo Lazaro, comandante in capo dell'Unifil, la Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite.

Nonostante la provenienza dal Libano, le autorità israeliane hanno accusato immediatamente le milizie palestinesi di Hamas. Ma, secondo gli esperti, le dimensioni dell'attacco fanno pensare che ci sia stato almeno l'assenso di Hezbollah libanesi.

Gli Stati Uniti non hanno tardato a intervenire in difesa di Israele: "Condanniamo il lancio di razzi dal Libano e da Gaza contro Israele", ha detto Vedant Patel, portavoce del Dipartimento di Stato americano. "Il nostro impegno per la sicurezza di Israele è intoccabile e riconosciamo il legittimo diritto di Israele a difendersi da ogni forma di aggressione".

La tensione è massima sulla linea di confine dopo il più grande attacco missilistico dal 2006, quando le due nazioni si affrontarono in un conflitto lungo 34 giorni, nella Seconda guerra del Libano.