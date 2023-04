Di Euronews

Evan Gershkovich, il giornalista americano in carcere in Russia dal 29 marzo con l'accusa di spionaggio, resterà in prigione. Oggi la corte ha respinto il ricorso contro l'arresto dei suoi avvocati. Il giornalista era in aula a Mosca per l'udienza. Era all'interno di una gabbia di vetro. In aula anche l'ambasciatrice statunitense Lynne Tracy che ieri gli ha reso visita. In caso di condanna, il giornalista rischia fino a 20 anni di carcere.

Il Servizio di Sicurezza Federale russo ha arrestato Gershkovich a Ekaterinburg a fine marzo accusandolo di aver cercato di ottenere informazioni riservate su una fabbrica di armi russa. Gershkovich, il suo giornale e il governo degli Stati Uniti negano tutte le accuse e ne chiedono il rilascio.