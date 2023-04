Di Euronews

Prosegue in Finlandia la costruzione del "muro" lungo il confine con la Russia. La lunga recinzione sormontata da filo spinato è stata decisa dalle autorità di Helsinki dopo l'escalation militare di Mosca in seguito all'invasione dell'Ucraina, che ha preoccupato tutti gli Stati confinanti con la Russia.

Il tratto iniziale della recinzione, lungo tre chilometri, sarà ultimato nella città di Imatra entro la prossima estate. Gli abitanti sono divisi, c’è chi si dice favorevole e chi contrario. “Tutto frutto della paura”, fa notare una signora.

Una volta conclusa, la recinzione si estenderà per 200 chilometri. Il costo complessivo del progetto è stimato in 380 milioni di euro e il suo completamento è previsto per il 2026.

A novembre, tra le crescenti tensioni con la Russia, il governo finlandese aveva presentato un piano per blindare il suo confine con una recinzione di 200 sui 1.300 chilometri totali della sua frontiera: oltre tre metri con filo spinato, telecamere per la visione notturna, luci e altoparlanti. Il cantiere è iniziato "con il taglio di alberi e proseguirà con la costruzione di una strada e l'installazione di una recinzione", hanno poi indicato le guardie di frontiera in un comunicato.

Le barriere metalliche, alte tre metri, saranno coperte con filo spinato, con telecamere per la visione notturna, lampade e altoparlanti in luoghi ritenuti sensibili. L'ultima fase dei lavori dovrebbe concludersi nel 2026.

Gli attuali confini finlandesi sono protetti principalmente da barriere di legno, progettate per impedire il movimento del bestiame. Ma a luglio le autorità di Helsinki avevano modificato una legge sulle guardie di frontiera per facilitare la costruzione di barriere più solide.

Temendo che Mosca utilizzasse i migranti come arma per esercitare pressioni nei confronti del Paese candidato alla Nato. A settembre, tra l'altro, i cittadini russi si erano riversati in Finlandia dopo la mobilitazione per l'Ucraina annunciata da Vladimir Putin. Anche Estonia, Lettonia e Polonia hanno aumentato o intendono aumentare la sicurezza ai loro confini con la Russia.