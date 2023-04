Di Euronews

La scorsa settimana la Finlandia è diventata il 31° membro della Nato.

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha innescato un cambiamento storico, anzi epocale, per il paese nordico, fino a qualche giorno fa assolutamente neutrale.

Per rappresaglia con la decisione di Helsinki di entrare nella Nato, Mosca ha minacciato di prendere "contromisure" e di rafforzare la sua difesa sul confine di 1.300 chilometri che la Russia condivide con la Finlandia

Ciò ha portato ad un boom di disinformazione (e fake news) sui social media.

A cominciare da un video diventato virale su Twitter: gli utenti del social sono convinti che le immagini mostrino l'invio russo di dotazioni nucleari strategiche e missili alla città di Vyborg, al confine con la Finlandia.

Ma gli investigatori di Internet sono stati veloci nel trovare la reale posizione in cui è stato girata la clip. L'hanno geolocalizzata a Kolchugino, una città a nord-est della capitale Mosca.

Kolchugino (Russia): data non definita. Euronews

Kolchugino è a più di 24 ore di auto da Vyborg, il che non torna perché ci sono basi russe più vicine al confine finlandese.

Per quanto riguarda i sistemi missilistici nel video, sono stati identificati come sistemi missilistici RS-24 Yars, gestiti dalle forze missilistiche strategiche russe, che sono in grado di lanciare testate nucleari, secondo "Snopes".

Ma il loro passaggio in centro città è tipico anche delle parate militari. Ogni 9 maggio - festa nazionale in Russia - le autorità russe ospitano la "Victory Day Parad"e per commemorare la fine della Seconda Guerra Mondiale

Questi tipi di missili e altre attrezzature, generalmente, sfilano tra l'ammirazione di chi sostiene il regime di Vladimir Putin, che così pensa di "mostrare i muscoli" al mondo.

E Kolchugino sembra essere proprio una città attraverso la quale transitano questi sistemi di lancio di missili, da e verso la grande parata a Mosca

Ad esempio, abbiamo trovato un video del 13 maggio 2015, intitolato "Ritorno dell'attrezzatura dalla parata della vittoria a Mosca attraverso Kolchugino" e abbiamo individuato lo stesso incrocio stradale del video diventato virale di Twitter

Secondo il sito web delle forze armate russe, esiste una base a circa due ore di distanza da Kolchugino, che trasporta proprio i sistemi missilistici Yars che abbiamo visto nel video precedente

Quindi, anche se non siamo riusciti a verificare la data esatta in cui questo video è stato girato, la sua posizione e il contesto generale indicano che la Russia non sta accumulando armi nucleari al confine con la Finlandia.