Stati Uniti, reintegrato uno dei due deputati del Tennessee sospesi

Di Euronews

La Camera del Tennessee ha votato a favore del reintegro di uno dei due deputati democratici sospesi per aver partecipato ad una protesta contro le armi in seguito a una strage in una scuola di Nashville, costata la vita a tre bambini e altrettanti adulti.

Si tratta di Justin Jones che assieme a Justin Pearson aveva subito quella che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva definito la decisione dell'assemblea dello Stato federale, controllata dai repubblicani, come "scioccante, anti-democratica e senza precedenti".

La sospensione dei due deputati era stata stigmatizzata da Joe Biden

Lo stesso capo di Stato americano aveva parlato in teleconferenza con i due deputati democratici, assiema ad una terza - Gloria Johnson - che aveva partecipato allo stesso modo alle proteste, ma era stata "graziata" dalla Camera. Biden li aveva "ringraziati per l'impegno nel cercare di vietare le armi d'assalto e nel difendere i nostri valori democratici".

I tre deputati avevano a loro volta espresso la loro gratitudine al presidente per essersi schierato al loro fianco, nonché per le posizioni assunte sul commercio e sulla diffusione di armi negli Stati Uniti.