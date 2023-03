Vietare le armi d'assalto per proteggere i bambini. Lo chiede il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo l'ultima sparatoria, quella di lunedì: l'irruzione con due fucili di assalto e una pistola usati per uccidere in una scuola privata cristiana di Nashville inTennessee. Sei le vittime, tra cui tre bimbi: avevano appena nove e otto anni, e gli altri sono stati scortati fuori. Immagini strazianti.

Al Women's business summit Biden ha espresso il suo profondo dolore per la tragedia. "Mi si spezza il cuore, è il peggior incubo per una famiglia. Voglio elogiare la polizia che è intervenuta in pochi minuti. La persona che ha sparato in questa circostanza, secondo quanto riferito, aveva due armi d'assalto e una pistola. Due fucili AK 47. Per questo, al Congresso chiedo nuovamente di approvare il divieto sulle armi d'assalto che ho proposto. È ora di cominciare a fare qualche passo avanti".

La polizia ha ucciso il sospetto killer: una donna di 28 anni, Audrey Hale, ex alunna della scuola. Ma non ha ancora chiarito il movente. "Abbiamo un manifesto, stiamo esaminando alcuni scritti che riguardano il giorno dell'incidente e una mappa di come si sarebbe svolto tutto", ha detto il capo della polizia di Nashville,John Drake.

Secondo i dati del Gun Violence Archive, quella di lunedì è stata la 129esima sparatoria di massa negli Stati Uniti. Solo nel 2023.