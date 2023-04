Di Euronews

Il governo italiano ha approvato lo stato d'emergenza nazionale per la gestione degli sbarchi dei migranti clandestini a seguito di un incremento dei flussi migratori sulle coste del sud.

Il consiglio dei ministri italiano ha accettato la proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci dopo un week end pasquale tragico dove si sono intensificate le segnalazioni di barche in avaria e migranti in cerca di aiuto nelle acque del Mediterraneo.

Lo stato d'emergenza prevede un piano della durata di sei mesi supportato da un iniziale finanziamento della somma di 5 milioni di euro.

"Abbiamo aderito volentieri alla richiesta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ben consapevoli della gravità di un fenomeno che registra un aumento del 300 per cento", ha dichiarato Musumeci.

"Sia chiaro, non si risolve il problema, la cui soluzione è legata solo a un intervento consapevole e responsabile dell'Unione europea", ha aggiunto.

Ancora sbarchi sulle coste italiane

Sono circa 700 i migranti che domani arriveranno a Catania a bordo di un peschereccio soccorso dalla Guardia costiera al largo delle coste siciliane.

Altri 108 migranti, che erano sulla stessa imbarcazione, sono stati trasbordati su una motovedetta che li ha fatti già sbarcare in Sicilia.

Finora quest'anno sono arrivati illegalmente sulle coste italiane più di 31.000 migranti, quasi quattro volte in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.