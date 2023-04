Di Joshua Askew

Il capo di Wagner sta puntando al potere politico: Yevgeny Prigozhin, che guida la famigerata forza mercenaria, sta cercando di ottenere il controllo di un partito politico russo, secondo quanto riportato dal sito di notizie indipendente Meduza.

Citando "fonti vicine al Cremlino", ha detto che Prigozhin stava cercando di prendere il controllo del partito 'A Just Russia', il cui leader Sergei Mironov ha recentemente definito Wagner una "formazione militare eroica".

Analizzando il rapporto, l'Istituto statunitense per lo studio della guerra (ISW) ha affermato che il riavvicinamento tra le due figure "potrebbe innescare un ulteriore frazionamento all'interno del Cremlino".

È stato a lungo ipotizzato da testate russe indipendenti che Prigozhin - un tempo chef del presidente russo Vladimir Putin - possa avere ambizioni politiche proprie.

A marzo, il leader mercenario ha contestato pubblicamente la narrazione di Mosca secondo cui la Russia sta combattendo i nazisti in Ucraina, che ha usato per giustificare l'invasione.

Secondo Meduza, Prigozhin è interessato alla filiale di San Pietroburgo di 'A Just Russia' - ampiamente considerata come una delle risorse più preziose del partito - e sta guadagnando una posizione a livello federale.

Il partito, che afferma di offrire il "nuovo socialismo del 21° secolo", è a favore del Cremlino, pur agendo come una pseudo opposizione a Putin.

Tuttavia, le fonti di Meduza dubitavano che a Prigozhin sarebbe stato permesso di ottenere il controllo del partito: infatti, Prigozhin è emerso come un attore chiave dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, con i mercenari Wagner che hanno svolto un ruolo importante nei combattimenti, in particolare per la città di Bakhmut.

Recentemente rifornita di coscritti, la compagnia militare privata ha apertamente contraddetto e sfidato in diverse occasioni il ministero della Difesa russo.

L'attuale leader di 'A Just Russia' sta "probabilmente tentando di ravvivare la sua influenza politica e usare Prigozhin come mecenate per le sue ambizioni politiche", ha affermato l'ISW.

Prima che la Russia invadesse l'Ucraina, Prigozhin era stato accusato di interferire nelle elezioni statunitensi e di espandere l'influenza russa in Africa.

Nato a San Pietroburgo, come Putin, ha avuto ripetuti scontri con la legge: nel 1979, ha ottenuto la sua prima condanna penale - con pena sospesa - all'età di 18 anni.