Dopo la guerra, ora anche le inondazioni. Non c'è pace a Kramatorsk

Di Euronews

Dopo la guerra e la distruzione, anche le strade allagate. Non c'è pace a Kramatorsk, nell'est dell'Ucraina, dove il cedimento di una una paratoia lungo gli argini del fiume Bychok ha provocato importanti allagamenti in diverse zone della città. Oltre 200 le famiglie e una cinquantina le abitazioni coinvolte, con sporadiche evacuazioni. Tra le persone tratte in salvo dai servizi d'emergenza, secondo quanto riportato da Ministro degli interi, Ihor Klymenko, anche anziani e bambini. Residenti riferiscono di un potentissimo flusso d'acqua, che ha trascinato con sé tutto quanto trovasse lungo il percorso e allagato intere abitazioni. Squadre di tecnici sono all'opera per consolidare il punto in cui si è verificato il cedimento della paratoia, che al momento sembra imputabile al suo design obsoleto.