ISW: l'offensiva russa si avvicina al culmine

Mosca potrebbe cercare di sfruttare l'imminente festività della Pasqua ortodossa, il 16 aprile, per ritardare la controffensiva ucraina, chiedendo un cessate il fuoco nel rispetto della religione, ha dichiarato l'Istituto per lo studio della guerra nel suo aggiornamento quotidiano.

Il Cremlino ha chiesto selettivamente un cessate il fuoco in occasione di festività religiose per influenzare la situazione in prima linea. Mosca, ad esempio, ha rifiutato un cessate il fuoco durante la Pasqua ortodossa del 2022 "per non dare tregua ai nazionalisti di Kiev", durante la battaglia di Mariupol.

Il think tank statunitense afferma: il Cremlino ha probabilmente rifiutato un cessate il fuoco perché le forze russe avevano ancora l'iniziativa in prima linea in quel momento, ma ha cercato un cessate il fuoco mesi dopo, durante il Natale ortodosso, per ottenere ulteriore tempo per preparare le proprie forze per l'offensiva invernale.

Il Cremlino potrebbe chiedere un cessate il fuoco per Pasqua perché questa pausa avvantaggerebbe in modo sproporzionato le truppe russe, consentendo loro di mettere al sicuro quanto ottenuto a Bakhmut e preparare le difese per affrontare la controffensiva ucraina di primavera.

Fonti ucraine e russe hanno discusso del rallentamento del ritmo delle operazioni offensive russe lungo l'intera linea del fronte durante lo scorso fine settimana.

Le forze russe hanno continuato a condurre attacchi di terra a Bakhmut e dintorni e sulla linea Avdiivka-Donetsk. Le forze russe hanno probabilmente ottenuto guadagni marginali nel sud di Bakhmut. Lo afferma il ministero della Difesa britannico: negli ultimi sette giorni la Russia ha probabilmente aumentato i suoi assalti corazzati intorno alla città di Marinka, nell'oblast di Donetsk, 20 km a sud-ovest della città di Donetsk.

Marinka è stata contesa dal 2014 ed è stata in gran parte distrutta dagli scambi di artiglieria. Controlla l'avvicinamento a Donetsk e la strada chiave H15.

La Russia continua ad attribuire un'alta priorità alle operazioni nel più ampio settore di Donetsk, comprese le aree di Marinka e Avdiivka, spendendo risorse significative per ottenere guadagni minimi.

Secondo l'ISW, le dinamiche dell'uso dell'artiglieria sul campo di battaglia in Ucraina riflettono il fatto che le forze russe stanno usando l'artiglieria per compensare le proprie capacità offensive degradate.