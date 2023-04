Il Presidente francese Emmanuel Macron terrà un discorso che delinea la sua visione del futuro dell'Unione europea durante una visita di Stato di due giorni nei Paesi Bassi, iniziata martedì.

Il viaggio di Macron ad Amsterdam e L'Aia è la prima visita di Stato di un leader francese dai tempi di Jacques Chirac avvenuto 23 anni fa.

Il discorso pomeridiano in un teatro dell'Aia arriva dopo che alcuni commenti fatti da Macron nei giorni scorsi sulla situazione militare tra Cina e Taiwan hanno creato scalpore.

Ex-presidente francese Jacques Chirac ascolta un discorso della regina olandese Beatrice al palazzo reale di Amsterdam, 23 febbraio 2000 RAYMOND RUTTING/AP2000

Il presidente francese ha sostenuto la totale indipendenza strategica dell'Unione Europea, anche per proteggere i legami con Pechino.

"La domanda a cui dobbiamo rispondere, come europei, è la seguente: È nel nostro interesse accelerare (una crisi) su Taiwan? No", ha dichiarato Macron in un'intervista pubblicata domenica dal quotidiano francese Les Echos e da Politico Europe.

"La cosa peggiore sarebbe pensare che noi europei dobbiamo diventare dei seguaci su questo tema e prendere spunto dall'agenda degli Stati Uniti e da una reazione eccessiva della Cina Emmanuel Macron Presidente francese

I suoi commenti sono precedenti alle ultime azioni militari della Cina nei confronti di Taiwan. Xi Jinping ha previsto esercitazioni di combattimento su larga scala intorno a Taiwan, simulando l'isolamento dell'isola in risposta al viaggio del presidente taiwanese negli Stati Uniti la scorsa settimana.

Emmanuel Macron e Ursula Von der Leyen in visita a Pechino, 06 aprile 2023 Ludovic Marin/AP

Macron e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si sono recati a Pechino la scorsa settimana per un colloquio e hanno esortato il leader cinese a "far rinsavire" la Russia per la guerra in Ucraina.

La Cina e Taiwan si sono divise nel 1949 dopo una guerra civile e il governo di Pechino afferma che l'isola è obbligata a ricongiungersi alla terraferma, se necessario con la forza.

Visita di stato ai Paesi Bassi

Dopo l'arrivo ad Amsterdam, Emmanuel Macron e il re olandese Willem-Alexander hanno ispezionato una guardia d'onore nella piazza antistante il palazzo reale della capitale, mentre una banda militare suonava e le bandiere francese e olandese sventolavano.

Dopo il discorso a L'Aia, Macron e la first lady Brigitte tornano ad Amsterdam per un banchetto organizzato da Willem-Alexander.

Mercoledì, l'itinerario di Macron prevede la visita a un parco scientifico di Amsterdam, colloqui con il Primo Ministro Mark Rutte e la visita a una mostra di dipinti del maestro olandese Johannes Vermeer al Rijksmuseum.