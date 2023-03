La legislazione spagnola contro la violenza di genere è tra le più avanzate dell'Unione europea. Eppure l'anno scorso 50 donne sono state uccise dai loro partner. Il nostro reporter Julian Lopez ha incontrato alcune vittime ed esperti in materia in cerca di risposte.

“Rompere il silenzio”

"Aggressioni fisiche, psicologiche, economiche, sessuali, sociali... tutto. Penso che l'aggressione psicologica sia la peggiore. Primo, perché non si può provare. Secondo, perché ci vuole molto lavoro per superare tutti questi traumi", si confida Macarena Garcia Perez, che è stata vittima di violenza domestica per 23 anni. Oggi, Macarena intende aprire un rifugio per cani. Dar loro ciò che le è stato negato è terapeurico : “Credo che se hanno aiutato me, possano aiutare anche altre donne", afferma.

Ana Bella Estévez, fondatrice della Fundación Ana BellaFigure e due membri della fondazione Euronews

“Il 40% delle donne non si rende conto di essere vittima di abusi. Forniamo formazione al personale aziendale affinché sappia agire come agente di cambiamento contro la violenza di genere, individuare le vittime invisibili e aiutarle a rompere il silenzio. Noi non siamo il problema. Noi siamo parte della soluzione”, afferma Ana Bella Estevez, per 11 anni vittima di violenza domestica. La sua omonima fondazione raccoglie oggi 30.000 donne in 82 paesi per sostenere le vittime di violenza di genere attraverso un supporto legale e psicologico nonché l’organizzazione di workshop sulla prevenzione della violenza.

Risorse insufficienti per applicare la legislazione

Gli avvocati della Fondazione denunciano la mancanza di risorse per applicare correttamente la legislazione esistente. Ad esempio, ci sono sono risorse per un massimo di 3.500 dispositivi di monitoraggio per garantire una protezione speciale, ma sono 75.000 le donne che ne avrebbero bisogno. L’Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género afferma che sia necessario investire di più in assistenza sociale, finanziaria e psicologica. Risorse insufficenti portano molte donne a ritirare la propria denuncia.

L'educatore David Cerón e un gruppo di giovani calciatori durante un workshop sulla mascolinità sana organizzato dalla Fundación Iniciativa Social Euronews

Mascolinità responsabile

L’educazione è anch’essa essenziale. Secondo David Ceron, un educatore della fundacion iniciativa social, che organizza workshop sulla mascolinità responsabile, non importa quante leggi vengano messe in atto: "Ci sono ragazzi che, in quanto ragazzi, credono di avere un diritto di controllo sulle ragazze e di esercitare violenza sulle donne. O si cambia questa idea, o nessuno lo farà. Prima inizieranno a capire che non è esercitando violenza, che non è essendo più forti o ostentando di più, che sono più virili, allora poco a poco si potranno stabilire comportamenti più equi e più sani”.