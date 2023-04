Di Euronews

Migliaia di persone in Argentina, mercoledì 5 aprile, hanno bloccato strade e autostrade in direzione della capitale Buenos Aires, per protestare contro la crisi economica e l'aumento permanente dell'inflazione.

I sindacati e gli enti di beneficenza chiedono maggiori aiuti sociali dal governo e respingono le richieste del Fondo Monetario internazionale (FMI) di tagliare la spesa sociale.

Tra inflazione, crisi economica e criminalità dilagante, la situazione sociale in Argentina è esplosiva.

Rischio fame, in Argentina. (Buenos Aires, 5.4.2023) Natacha Pisarenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Le proteste giungono dopo che il governo del presidente Alberto****Fernándezha pubblicato i dati che mostrano che la povertà - nella seconda metà del 2022 - è aumentata a quasi il 40% della popolazione (46 milioni di abitanti).

Di fatto, circa 19 milioni di argentini non sono in grado, con i loro stipendi, di soddisfare i propri bisogni alimentari di base.