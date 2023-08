Secondo il ricercatore della Chatham house, Christopher Sabatino, la vittoria alle primarie dell'estremista anti-establishment Javer Milei è espressione della rabbia dei cittadini verso la classe politica e non di una svolta ideologica del Paese

La risposta dei mercati al terremoto politico che ha travolto l'Argentina è stata chiara: i prezzi sono aumentati del 30% nei due giorni successivi alla vittoria alle primarie della scorsa domenica del populista anti-establishment Javier Milei. Il timore è che se è eletto, Milei possa attuare le sue proposte contro il ruolo storico dello Stato nell'economia.

"La domanda è se lui o chiunque altro possa davvero correggere l'economia argentina. Sarà durà, si tratta di problemi strutturali", spiega a Euronews Christopher Sabatini, ricercatore senior della Chatham house.

"Ad esempio, la spesa pubblica rappresenta il 40% del Pil del Paese. Ciò significa che se vogliamo affrontare il problema del debito, dell'inflazione e della tendenza della banca centrale a stampare moneta, dovremo tagliare drasticamente i sussidi", aggiunge.

In un Paese alle prese con un'inflazione annua superiore al 100%, una povertà crescente e una moneta in rapido deprezzamento, il voto è stato una chiara espressione della rabbia degli argentini contro la loro classe politica. Ma rappresenta davvero un svolta ideologica della popolazione?

Secondo Sabatini no. "Non credo che la vittoria a sorpresa di Milei alle primarie rappresenti davvero uno spostamento generale dell'elettorato argentino verso la destra e verso questa sorta di visione libertaria - lui si definisce quasi un narco libertario, parla di uno Stato dai poteri molto ridotti - che riflette i valori popolari fondamentali del Paese. Credo che l'Argentina rimanga un Paese molto orientato verso il centro-sinistra", spiega.

La corruzione e la mancanza di rinnovamento della classe politica hanno avuto conseguenze in tutto il continente. Le abbiamo viste negli Stati Uniti e in gran parte dell'America Latina, sopratttutto in Brasile. Di fronte al senso di insicurezza, la gente cerca alternative estreme.

"C'è la sensazione che non ci sia stato un rinnovamento politico, che i politici non si prendano le loro responsabilità. Ma c'è anche il senso di profonda insicurezza economica, che dà impulso a questa sensazione", dice Sabatino.

"Nei sondaggi condotti in America Latina dalla Vanderbilt University, oltre l'80% degli intervistati ritiene che la metà o più dei loro politici siano corrotti. Quando la gente non si fida dei propri politici, quando non si fida delle proprie istituzioni, cerca risposte estreme al di fuori del sistema", conclude.