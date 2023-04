Dopo la fumata nera sulle pensioni governo e sindacati, la Francia è tornata a scioperare e a manifestare. Martedì l’atteso incontro a palazzo Matignon tra le due parti è stato un fallimento, come ha dichiarato il leader della Cfdt, Laurent Berger. I sindacalisti si sono alzati e sono usciti dall'ufficio dopo nemmeno un’ora di trattative. La premier Elisabeth Borne non ha raccolto la richiesta dei leader delle 8 sigle dell'intersindacale, del ritiro incondizionato della legge che aumenta da 62 a 64 anni il minimo dell'età pensionabile.

Il paese è tornato nuovamente in piazza. Per la Francia si tratta dell’undicesimo sciopero nazionale per cercare di convincere il presidente Emmanuel Macron a ritirare la riforma delle pensioni.

Disordini in Francia

Migliaia di manifestanti hanno di manifestanti hanno bloccato l'accesso al terminal 1 dell'aeroporto parigino Roissy-Charles de Gaulle. Del resto i leader sindacali e la sinistra hanno lanciato un appello a manifestare "massicciamente". Accesso bloccato alla Sorbona, la principale università di Parigi. Trasporti a singhiozzo ovunque con cortei programmate nelle principali città. Bidoni della spazzatura sono stati piazzati davanti all'ingresso dell’istituto, situato nel V arrondissement della capitale.

Sempre in ambito scolastico, c’è da segnalare quasi l'8% degli insegnanti sono in sciopero, stando ai numeri del ministero della Pubblica Istruzione francese. Nel dettaglio, stanno scioperando il 9% dei docenti universitari, contro il 7,68% dei licei generalisti e tecnologici e il 4,96% dei licei professionali.

La mobilitazione è tuttavia in calo rispetto al primo giorno di proteste, il 19 gennaio, quando il ministero aveva registrato il 42,35% di scioperanti nelle primarie e il 34,66% nelle secondarie. Situazione critica a Lione. Un gruppo di manifestanti ha acceso dei roghi su un'importante strada per la circolazione, l'ex autostrada A6/A7, creando forti disagi agli automobilisti.

Proteste in tutti i settori

La CGT Energia ha annunciato di aver interrotto l'elettricità nella prefettura del Rodano. Le autorità hanno confermato l’accaduto. "L'energia elettrica è stata tagliata volontariamente nel distretto della prefettura, interessando così circa 300 clienti. Questo tentativo di ostacolare il buon funzionamento dei servizi pubblici è stato sventato. Le attività dei servizi statali non sono state in alcun modo interrotte", afferma la stessa prefettura in un comunicato stampa.

Disagi, anche se contenuti, sul fronte dei trasporti: la compagnia ferroviaria Sncf ha previsto tre TGV (Treni ad alta Velocità) su quattro e la metà dei treni regionali TER.

Intanto si manifesta a Tolosa, Rennes Nantes, Montpellier, Brest, Bordeaux o Grenoble. Nella capitale, per garantire l’ordine pubblico, sono stati schierati quasi 12.000 agenti.

“La mobilitazione continuerà"

Il leader della Cfdt, Laurent Berger, il sindacalista visto come possibile mediatore tra maggioranza e opposizione, non è riuscito martedì a strappare nulla, anzi come lui stesso ha dichiarato i colloqui con l’esecutivo sono stati “un fallimento”.

"È successo quando la premier ci ha spiegato che non avrebbe ritirato la riforma", ha spiegato il collega Frédéric Souillot, segretario di Force Ouvrière. "Non andremo avanti mentre milioni di lavoratori scendono in piazza", ha sottolineato Berger, aggiungendo preoccupato che "stiamo vivendo una grave crisi democratica".

Sophie Binet, neoeletta leader della Cgt (prima donna nella storia del sindacato comunista) ha parlato di "Incontro inutile. La mobilitazione continuerà, in un modo o nell'altro. C'è un tale livello di rifiuto di questa riforma nel paese che non entrerà mai in vigore, non è possibile". "Siamo più determinati che mai - le ha fatto eco Souillot - e lanciamo un appello a una fortissima mobilitazione per domani. Nelle piazze e attraverso gli scioperi".