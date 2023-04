Di Jiri Skacel

Arrivano altri aiuti per l’Ucraina e sono molto speciali. Si tratta di scatoloni pieni di alimenti liofilizzati. Sono stati caricati sul furgone umanitario vicino alla città di Prerov nella regione della Moravia in Repubblica Ceca. L'azienda Freeze Dry ha già spedito i suoi prodotti per un valore di circa 100.000 euro a proprie spese e ora organizza una raccolta di beneficenza per ulteriori forniture per questo paese devastato dalla guerra.

Jan Zamrazil, presidente dell’Ong “Cechi per l’Ucraina”, ci spiega che stanno portando il cibo direttamente in prima linea ai militari ucraini che combattono pe difendere Bakhmut. “Stiamo caricando circa 10.000 razioni. Una quantità enorme.”

L'azienda Freezy Dry ha sviluppato una tecnologia che le consente di conservare non solo singoli alimenti - come frutta o verdura, come avviene di solito, ma anche interi pasti mediante l'essiccazione sottovuoto. Il prodotto finale è 5 volte più leggero e di dimensioni ridotte rispetto agli alimenti originali. Il responsabile del reparto ricerca, Rudolf Kalovsky sottolinea che grazie alle nuove tecniche riescono a liofilizzare cibo che è simile a quello cucinato a casa per il pranzo della domenica senza notare la minima differenza."

Gulasch, sauté di pollo, chili con carne, condimenti vari o porridge. Il cibo è gustoso e può essere facilmente conservato, trasportato e consumato in sicurezza anche dopo 10 o addirittura 30 anni.

“Sono adatti per le riserve, per situazioni critiche come terremoti o tornado, perché la mattina dopo nel luogo dove c'è stato un problema chiunque può avere un piatto pronto senza doverlo cucinare”, prosegue Rudolf Kalovsky. L'azienda ora produce 20 prodotti diversi e li fornisce anche all'esercito ceco da 3 anni.