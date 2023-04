Montenegro, Milatovik eletto presidente

Fuochi di artificio, bandiere sventolate nella notte in strada, in alto i calici. Cori e sorrisi in favore del vincitore. Festeggiamenti in Montenegro per la vittoria dell'ex ministro dell'Economia Jakov Milatovic al ballottaggio alle elezioni presidenziali; risultato che segna una pesante sconfitta per l'uscente Milo Djukanovic, alla guida dell'ex repubblica jugoslava dal 1991, che ha supervisionato la dichiarazione di indipendenza nel 2006.

Milatovic, con il suo movimento di destra "Europe Now", ha promesso di far entrare il paese dei Balcani nell'Unione europea. Mezzo milione i cittadini chiamati alle urne a distanza di due settimane dal primo turno delle votazioni.