Trump "scioccato" dalla notizia della sua incriminazione

Donald Trump si è detto "scioccato" dalla notizia della sua incriminazione, nonostante avesse previsto perfino il suo arresto "sulla base di una fuga di notizie". A riferirlo è stato il suo avvocato Joe Tacopina. Secondo l'ex presidente degli Stati Uniti quella ordita contro di lui sarebbe una "persecuzione politica".

Mike Pence: "Un processo politico"

La reazione dell'ex vicepresidente Mike Pence è stata identica: "Penso che sia chiaro alla stragrande maggioranza dei cittadini americani che questo non è altro che un processo politico condotto da un procuratore distrettuale di Manhattan che ha fatto un'autentica campagna per accusare un americano in particolare".

Trump è diventato così il primo ex presidente degli Stati Uniti a doversi difendere da accuse penali. Il presidente Joe Biden non ha voluto commentare.

Trump potrebbe comparire in tribunale martedì 4 aprile

Nonostante le vicende giudiziarie, Donald Trump ha da tempo annunciato che si ricandiderà alla Casa Bianca nel 2024. Il miliardario americano è accusato di aver corrisposto un'ingente somma di denaro ad una pornostar, durante la campagna elettorale del 2016, in cambio del suo silenzio su una presunta relazione tra i due.

Gli avvocati di Trump prevedono che sarà chiamato in in tribunale martedì della prossima settimana.