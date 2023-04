Di euronews

L'ex presidente americano Donald Trump si è dichiarato non colpevole alla prima udienza del processo che, in un tribunale di lower Manhattan, lo vede imputato per pagamenti illeciti a una donna che tutto il mondo ormai conosce.

Con il suo ingresso in tribunale, dove si è costituito per la vicenda dello storno dei fondi per la campagna elettorale del 2016 verso il portafoglio della ex pornostar Stormy Daniels, Donald Trump è tecnicamente "under arrest", sotto arresto, come riferiscono la Cnn ed altri media americani. Per ora però non ci sono notizie di manette ai polsi del tycoon che si trova nel tribunale di lower Manhattan.

"Surreale". Così Donald Trump ha definito la situazione entrando nel tribunale di Manhattan dove assiste alla lettura, di 34 capi d'accusa ancora ignoti al grande pubblico.

La Casa bianca ostenta distacco: "L'attenzione del presidente Biden non è su Trump ma sul popolo americano" ha detto la portavoce della Casa bianca, Karine Jean-Pierre, aggiungendo che non è una priorità del presidente Joe Biden seguire il processo a Trump. Difficile crederci dato che in quel tribunale di New York si consuma una prima assoluta della storia americana: mai un presidente era stato incriminato prima d'ora. Alla sbarra poi non c'è solo un repubblicano e un ex presidente ma anche il rivale diretto di Biden alle ultime elezioni presidenziali, rivale che una volta sconfitto, ha faticato non poco a concedere l'onore della vittoria.

Inoltre c'è il tema della pubblica sicurezza, in una Manhattan blindata decine di supporter di Trump si sono radunati davanti alla procura. Uscendo dalla Trump Tower l'ex presidente li ha salutati col pugno chiuso in segno di lotta. Il tycoon ha chiesto che il processo venga spostato da New York, dove ci sarebbero giudici parziali, in una corte amica, quella di Staten Island, un'area tradizionalmente più repubblicana.

Secondo indiscrezioni con tycoon ci sarebbe un documentarista ma il giudice Juan Merchan, che presiede la seduta, ha vietato la presenza di telecamere e limitato le fotografie a soli cinque reporter e solo prima che l'udienza prenda il via.