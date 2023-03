Accuse pesanti quelle che arrivano dalle Nazioni Unite. Secondo il Palazzo di Vetro sia le forze ucraine che quelle russe avrebbero commesso dozzine di esecuzioni sommarie di prigionieri di guerra durante in conflitto in corso. Una situazione estremamente drammatica ha sottolineato Matilda Bogner, direttrice della missione di monitoraggio dei diritti umani dell’Onu in Ucraina.

“Siamo profondamente preoccupati per l’esecuzione sommaria di 25 prigionieri di guerra russi e persone fuori combattimento, ha affermato Matilda Bogner, secondo la quale le Nazioni Unite hanno documentato queste esecuzioni di russi da parte delle forze armate ucraine.

L’ONU è a conoscenza di cinque indagini condotte da Kiev che coinvolgono 22 vittime, ma “non siamo a conoscenza di azioni legali contro gli autori” di questi crimini, ha aggiunto. Per quanto riguarda le esecuzioni di 15 prigionieri di guerra ucraini “subito dopo la loro cattura da parte delle forze armate russe” 11 di loro sono stati perpetrati dal gruppo paramilitare russo Wagner, ha detto il funzionario.

Il gruppo Wagner è in prima linea nei combattimenti per la città di Bakhmout, epicentro delle ostilità nell’est dell’Ucraina. Da tempo Kiev e Mosca si accusano a vicenda di abusi e maltrattamento di prigionieri che costituiscono crimini di guerra dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022. All’inizio di marzo, un video che mostrava la presunta esecuzione di un prigioniero di guerra ucraino da parte di soldati russi, aveva sconvolto il governo di Kiev e tutta l’Ucraina.

A novembre, il Cremlino si era indignato per due video che mostravano la presunta esecuzione di una dozzina di soldati russi che si erano appena arresi alle forze ucraine.

La commissione d’inchiesta

Lo scorso maggio, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite aveva approvato a grande maggioranza l'avvio di un’indagine sui crimini commessi dalle truppe russe in Ucraina a febbraio e marzo 2022.

Con 33 voti a favore, i 2 contrari di Cina ed Eritrea e 12 astenuti (tra cui India, Camerun e Senegal), i membri del Consiglio avevano dato seguito alla richiesta dell'Ucraina di aprire una commissione d'inchiesta per fare luce sui crimini commessi nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Kharkiv et Sumy. In una nota, l'ambasciatore russo presso l'Onu ha denunciato "la demonizzazione della Russia da parte dell'Occidente". La rappresentanza russa si è rifiutata di partecipare al voto.

Esecuzioni extragiudiziali, torture, stupri, bombardamenti di civili, attacchi a scuole. La lista delle accuse è fitta e molti sono i bambini tra le vittime "La portata degli omicidi, e le segnalazioni di esecuzioni sommarie nell'area a nord di Kiev sono scioccanti. In base alle informazioni in possesso abbiamo contato 300 esecuzioni, ma le cifre saliranno quando nuove prove emergeranno" ci spiega l'Alta commissaria per i Diritti umani Michelle Bachelet.

"Negli ultimi mesi le Nazioni Unite hanno contato 800 bambini uccisi, ma crediamo che le cifre aumenteranno considerevolmente. Ancora di più sono i bambini feriti e che hanno subito violazioni dei diritti. E sono milioni gli sfollati", racconta il vice direttore esecutivo per i programmi di Unicef Omar Abdi.