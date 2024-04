Di Euronews

Il ministero della Giustizia russo ha dichiarato agenti stranieri un giornalista della Bbc e un'esperta scientifica che ha chiesto in una lettera il ritiro delle truppe dall'Ucraina. Intanto, al Consiglio di sicurezza Onu è scontro tra Mosca e Kiev sull'invio delle armi da parte dell'Occidente

Il ministero della Giustizia russo ha dichiarato agenti stranieri il corrispondente della Bbc Ilya Barabanov e la reporter scientifica Asya Kazantseva. Barbanov ha scritto a lungo sulla guerra in Ucraina e sul gruppo mercenario Wagner, mentre Kazantseva ha firmato una lettera aperta di scienziati e giornalisti scientifici russi a favore del ritiro delle truppe russe. Condannando la decisione di Msoca, la Bbc ha fatto sapere che è prioritario ora garantire che i giornalisti siano in grado di continuare il proprio lavoro. Entrambi ora vivono fuori dai confini russi.

Come ricorda la Bbc, il termine "agente straniero" richiama la campagna dell'epoca sovietica contro i "nemici del popolo". Gli agenti stranieri devono identificarsi come tali sui social media e in altre pubblicazioni, inoltre sono soggetti a onerosi requisiti di rendicontazione finanziaria.

Scontro sull'invio delle armi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

Scambio di accuse tra Mosca e Kiev durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite richiesta da Mosca per discutere delle "minacce alla pace e alla sicurezza internazionale". "L'afflusso di armi e munizioni in Ucraina e "in qualsiasi conflitto armato può contribuire all'escalation e presenta rischi di proliferazione anche dopo la fine del conflitto", lo ha detto dichiarato Ivor Fung, rappresentante senior dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Disarmo.

L'inviato russo Vasiliy Nebenzya ha incolpato l'Ucraina di utilizzare armi occidentali per attaccare anche obiettivi civili russi e ha colto l'occasione per ribadire l'affermazione di Mosca secondo cui l'Ucraina sarebbe dietro l'attacco terroristico alla sala concerti Crocus City Hall, che ha provocato la morte di 139 persone.

Il rappresentante ucraino Serhiy Kyslytsa ha risposto che l'appello "a fermare tutte le forniture di armi" è fuori contesto ed è sostenuto da coloro che "non riescono a distinguere tra la parte che difende e quella che aggredisce". Il diplomatico ucraino ha ribadito l'appello urgente del suo Paese a fornire più sistemi di difesa aerea contro l'aumento degli attacchi aerei russi.

Mosca colpisce le centrali elettriche e gli obiettivi civili in risposta ai contrattacchi di Kiev

Recentemente, Mosca ha lanciato attacchi massicci contro le infrastrutture elettriche ucraine. I vertici militari russi, in seguito alle dichiarazioni di Vladimir Putin, li definiscono "una rappresaglia" per gli attacchi di droni ucraini contro le infrastrutture elettriche russe, mentre continuano gli attacchi e i bombardamenti contro oggetti civili, comprese le aree residenziali.

Kiev insiste per la fornitura di nuove armi

Il ministro della Difesa ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato venerdì che Kiev è in "trattative attive" con i partner per ricevere altre due batterie del sistema Patriot di fabbricazione statunitense e una batteria del SAMP-T (detto Mamba) di fabbricazione tedesca. "Sappiamo esattamente dove e cosa", ha detto Kuleba, lasciando intendere che è la "volontà politica" a mancare, altrimenti "la questione sarebbe stata risolta in un paio di settimane". Venerdì, Kuleba ha avuto anche un colloquio con il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. "Ho ringraziato l'Italia per il suo costante sostegno all'Ucraina. Abbiamo discusso i passi concreti su come l'Italia, in quanto paese che presiede il G7, può assumere un ruolo attivo nella ricerca di sistemi di difesa aerea e nel prendere decisioni coordinate sulla loro consegna all'Ucraina", ha commentato Kuleba poi su X.