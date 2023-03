"Il popolo degli Stati Uniti e i nostri amici e alleati non vivranno alla mercé di un regime fuorilegge che minaccia la pace con armi di sterminio di massa", annunciò l'allora Presidente degli Stati uniti George W. Bush dallo Studio Ovale della Casa Bianca il 20 marzo 2003, quando le forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti iniziarono la loro offensiva in Iraq.

Il loro obiettivo era distruggere le armi di distruzione di massa dell'Iraq e abbattere il governo dittatoriale del presidente Saddam Hussein.

Le forze statunitensi impiegarono solo nove mesi per catturare Hussein che fu giustiziato tre anni dopo per "crimini contro l'umanità".

Ma la questione del presunto possesso di armi chimiche, biologiche e nucleari da parte dell'Iraq divenne sempre più controversa. Il fallimento degli ispettori nel localizzare le presunte armi di distruzione di massa ha portato a un crescente scetticismo sulla legittimità delle affermazioni fatte dall'amministrazione Bush nell'ottobre 2002.

Quando le ultime truppe statunitensi lasciarono l'Iraq nel dicembre 2011 - più di nove anni dopo l'inizio dell'invasione - erano stati uccisi 4490 soldati americani, 179 militari britannici e oltre 100 mila civili iracheni. Non sono mai state trovate prove di armi di distruzione di massa con capacità di lancio nucleare.

Nel 2016 il funzionario britannico John Chilcot ha pubblicato un'inchiesta schiacciante sulla decisione dell'ex premier Tony Blair di impegnare le truppe in Iraq. Nella relazione si concludeva che si erano perse opportunità di pace, che la minaccia rappresentata da Saddam Hussein era stata esagerata e che l'intelligence sul presunto possesso di armi di distruzione di massa da parte dell'Iraq era "difettosa".

A vent'anni di distanza, quali lezioni sono state apprese? Due veterani della guerra in Iraq ci hanno fornito il loro punto di vista sull'invasione e sulle sue conseguenze.

**Memorie dell'invasione: "Non avevamo un piano"

Dopo una serie di attacchi aerei contro "obiettivi selezionati di importanza militare", le forze statunitensi hanno iniziato la loro offensiva in Iraq, che l'allora presidente Bush ha descritto come l'inizio di "una campagna ampia e concertata".

"La cosa fondamentale è che tutto è avvenuto molto prima di quanto ci aspettassimo", ha dichiarato a Euronews l'ex ufficiale dell'esercito britannico, il colonnello Tim Collins.

Civili iracheni e soldati statunitensi abbattono una statua di Saddam Hussein nel centro di Baghdad, 2003 Jerome Delay/AP2003

"Il tutto sarebbe dovuto accadere circa il 24 marzo. Inizialmente pensavamo di avere qualche giorno a disposizione. [...] Siamo stati colti di sorpresa. Ma è stato un buon modo per iniziare, perché non abbiamo avuto molto tempo per pensarci. [...] Ci furono subito date le istruzioni per prepararci a lasciare le nostre basi e dirigerci verso le posizioni di dispersione. E nel giro di 24 ore abbiamo attraversato il confine".

"All'inizio non ci furono molti combattimenti. [...] Si trattava più che altro di prendere in consegna il gran numero di prigionieri di guerra che arrivavano e si arrendevano a noi, di trovare acqua e di cibo per loro. E, allo stesso tempo, ci occupavamo di mettere in sicurezza gli impianti di separazione del gasolio nei giacimenti petroliferi nell'Iraq meridionale".

"Tutti noi credevamo che qualcuno avesse un piano. Non ci siamo rendemmo conto che non c'era nessun piano. Tim Collins Ex-colonnello dell'esercito britannico

"In alcune delle missioni a cui ho partecipato eravamo sotto il fuoco nemico quasi quotidianamente [...] ho imparato molto di me stesso e delle altre persone", ha spiegato il veterano dell'esercito britannico David Hornsby, che ha prestato servizio in Iraq per cinque volte come infermiere di emergenza.

"E ho imparato molto su come prendermi cura sia delle mie truppe che dei feriti a cui ero assegnato. Credo che sia professionalmente che personalmente sono cresciuto molto grazie alle mie esperienze".

La confusione di un piano "inesistente"

Al momento dell'invasione la Casa Bianca aveva ripetutamente affermato che la decisione di entrare in guerra era basata sul presunto possesso e sviluppo di armi di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein e sui suoi legami con Al-Qaeda.

"Quello che ci è stato detto era molto coerente con le informazioni che venivano fornite al pubblico. Era tutto basato in gran parte sulle armi di distruzione di massa e sull'intelligence annunciatda dagli americani e dai britannici prima dell'invasione", ha detto David Hornsby.

"Se si vuole far sprofondare un paese nel caos non potrei pensare a un modo migliore di quello che abbiamo fatto. Tim Collins Ex-colonnello dell'esercito britannico

"C'era molta confusione. Era tutto incentrato su frammenti di informazioni relativi alle armi di distruzione di massa", ha rivelato il colonnello Tim Collins.

"Ma divenne chiaro, anche se non fu mai detto tacitamente, che l'obiettivo era il cambio di regime nel paese. Quindi non c'era chiarezza su quale fosse l'obiettivo. C'era solo la presunta continua minaccia di armi di distruzione di massa".

Dubbi sulle armi di distruzione di massa

Negli anni precedenti all'invasione, gli ispettori delle Nazioni unite non erano riusciti a individuare le armi di distruzione di massa in Iraq.

Nel 2004 l'allora Segretario generale delle Nazioni unite Kofi Annan annunciò che la guerra in Iraq era illegale, violava la carta costitutiva dell'Onu e non era stata approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU.

"Semplicemente erano senza alcun dubbio in possesso di armi chimiche e gas nervino perché li erano già stati usati contro i curdi. Quindi sapevamo ciò come un dato di fatto", ha dichiarato Collins a Euronews.

"E il punto interrogativo sulla loro capacità nucleare divenne evidente solo sei mesi o un anno dopo l'invasione. Quindi, all'epoca, non era un problema. Quando attraversammo il confine inizialmente, portavamo con noi equipaggiamento per la guerra chimica e biologica e indossavamo tute protettive e portavamo con noi i respiratori".

Problemi con la campagna in Iraq

Due mesi dopo l'invasione il generale Tommy R. Franks, comandante delle forze statunitensi in Iraq, annunciò la decisione di sciogliere l'esercito iracheno e di abolire Ba'th, il partito di Saddam Hussein. Tim Collins ha dichiarato a Euronews che questa decisione si è dimostrò estremamente controproducente".

"Licenziando tutti i membri del partito, non gli venne in mente che non si poteva essere insegnanti, poliziotti, elettricisti, idraulici o lavoratori che si occupassero di infrastrutture e manutenzione senza l'approvazione del partito", ha spiegato il colonnello Tim Collins.

"Quindi hanno praticamente licenziato tutti coloro che erano in grado di far funzionare l'Iraq. Allo stesso tempo, sciogliendo l'esercito, hanno trasformato quello che era un esercito relativamente efficace e ben disciplinato in un'insurrezione estremamente efficace".

"Prima di assumere il comando del mio battaglione, lavoravo nel quartier generale delle Forze speciali e conducevamo operazioni di informazione contro il regime iracheno. L'obiettivo principale era cercare di ottenere il sostegno dell'esercito iracheno per rimuovere Saddam Hussein. A quanto ne sapevamo, se il regime fosse caduto, sarebbe stato l'esercito iracheno a fornire la sicurezza e la struttura per il tempo necessario fino alle elezioni civili e, poi, creare un nuovo governo iracheno legittimo. Così avevo capito. Quindi tutti pensavamo che qualcuno avesse un piano. Non ci siamo resi conto che non c'era alcun piano".

Le lezioni apprese dalla guerra in Iraq

Dopo due decenni, con l'attuale guerra nel continente europeo tra Russia e Ucraina, ci si chiede se ci siano state lezioni da apprendere dal conflitto in Iraq.

Secondo David Hornsby le cure per i soldati feriti in Iraq hanno contribuito a far emergere importanti scoperte mediche che utili nei futuri conflitti.

"La guerra in Iraq ha portato ad alcuni incredibili progressi medici in termini di cura delle lesioni traumatiche. Sono sicuro che ci sono già discussioni in corso tra organismi sanitari come NHS (servizio sanitario nazionale britannico) e l'Ucraina per condividere le lezioni apprese", ha spiegato Hornsby.

Il colonnello Tim Collins ha dichiarato a Euronews che, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, il conflitto in Iraq ha mostrato l'importanza del dialogo con persone che comprendono le dinamiche del paese che si sta invadendo.

"Mi aspetto che le perdite subite dalla Russia possano portare a un crollo del regime di Mosca. Se così fosse credo che noi occidentali dovremmo essere pronti a lavorare a stretto contatto con i resti delle forze armate russe per mantenere la pace e la stabilità nell'area fino a quando non sarà possibile organizzare e gestire le elezioni e insediare un governo democraticamente eletto", ha spiegato.

"Allo stesso tempo, dobbiamo essere pronti a fornire i mezzi e il sostegno finanziario per far ripartire la vita il più rapidamente possibile, cosa che non è stata fatta in Iraq. È qualcosa che non abbiamo fatto nemmeno quando è crollata l'Unione Sovietica. Penso che dobbiamo imparare queste lezioni ed essere pronti ad essere molto generosi, molto rapidamente, in modo che la normalità possa riempire il vuoto lasciato dal precedente regime".