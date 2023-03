Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato la Corte penale internazionale, che ha sede a L'Aia (Paesi Bassi)**,**per aver emesso un mandato d'arresto per Vladimir Putin, definendola una "decisione storica".

Tratta di bambini ucraini

Venerdì la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo con l'accusa di crimini di guerra per la deportazione forzata in Russia di bambini ucraini dalle aree conquistate durante la guerra in Ucraina.

Un'inchiesta del network di giornalismo investigativo dell'Ebu (European Broadcasting Union) rivela che molti di questi bambini, provenienti dal Donbass, appartengono a una famiglia e sono stati portati in Russia con l'inganno o senza il loro consenso.

Un altro mandato di arresto è stato emesso dalla Corte penale internazionale per Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissario per i diritti dei bambini presso l'ufficio del presidente della Federazione Russa, per accuse simili.

"Questa è una decisione storica che porterà a responsabilità storiche. Il capo di uno stato terrorista e un altro funzionario russo sono diventati ufficialmente sospettati di un crimine di guerra: la deportazione di bambini ucraini. Il trasferimento illegale di migliaia di nostri bambini nel territorio di uno stato terrorista.

Ringrazio tutto il team del Procuratore Karim Khan per il lavoro svolto". Volodymyr Zelensky 44 anni, presidente dell'Ucraina, dal 2019

Zelensky durante il suo quotidiano messaggio sui social. Screenshot Video

Gli Stati Uniti, da parte loro, "non hanno dubbi" sul fatto che la Russia stia commettendo crimini di guerra in Ucraina e sostengono che i responsabili siano "responsabili".

Deciso l'intervento del presidente americano Joe Biden.

"Il presidente russo Vladimir Putin ha chiaramente commesso dei crimini di guerra in Ucraina: il mandato d'arresto della Corte penale internazionale nei suoi confronti è giustificato". Joe Biden 80 anni, presidente degli Stati Uniti, dal 2021

Biden parla con i giornalisti alla Casa Bianca. (Washington, 17.3.2023) Alex Brandon/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Anche L'Unione europea ha accolto con favore il mandato d'arresto della Corte penale internazionale.

"Questa è una decisione importante della giustizia internazionale e per il popolo ucraino. all'Unione europea abbiamo sempre detto che i responsabili dell'aggressione illegale contro l'Ucraina devono essere assicurati alla giustizia". Josep Borrell 75 anni, Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri

Borrell commenta la decisione della Corte penale internazionale. Screenshot Video

Mosca: "Decisione che non vale nulla"

La Russia nega di aver commesso tali crimini, respinge ogni accusa di atrocità e attacchi alle infrastrutture civili e considera la decisione della Corte "oltraggiosa e inaccettabile".

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha osservato che la Russia non riconosce la giurisdizione della Corte penale internazionale e considera "qualsiasi decisione nulla dal punto di vista della legge".

