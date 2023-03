Ucraina, Polonia e Slovacchia annunciano l'invio di caccia

La Polonia e la Slovacchia hanno annunciato che foniranno aerei da combattimento all'Ucraina. Si tratta di una decisione cruciale, che va incontro alle ripetute richieste giunte dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale l'Occidente dovrebbe consegnare armi pesanti a Kiev al fine di respingere l'invasione militare della Russia.

Da Varsavia almeno quattro MiG, da Bratislava tredici

Il presidente polacco Andrzej Duda ha precisato che "in un primo momento verranno inviati quattro apparecchi perfettamente funzionanti". Si tratta di vecchi MiG-29 di concezione sovietica, che andranno a rinforzare l'aeronautica ucraina. "Altri apprecchi sono in manutenzione e saranno probabilmente trasferiti in una fase successiva", ha aggiunto il capo di Stato, precisando che si tratta di caccia "ancora in servizio in Polonia, benché si tratti degli ultimi anni di utilizzo".

Il ministro della Difesa di Varsavia, Mariusz Blaszczak ha aggiunto che la consegna dei MiG verrebbe effettuata "nel quadro di una più ampia coalizione di Stati". Uno di questi sarà appunto la Slovacchia, sedondo quanto dichiarato dal primo ministro Eduard Heger: in questo caso la fornitura sarà di 13 apparecchi dello stesso tipo di quelli polacchi. Ai quali si aggiungerà anche il sistema di difesa ant-aerea Koub.

Gli Usa si sfilano. La Russia stigmatizza l'impegno della Nato. L'Ucraina: "Non basta"

Ma il peso delle scelte di Polonia e Slovacchia è particolarmente elevato, poiché si tratta dei primi due Paesi membri della Nato ad aver annunciato l'invio di caccia. L'ipotetica "coalizione" di nazioni pronte a fare lo stesso non dovrebbe in ogni caso comprendere gli Stati Uniti: un portavoce della Casa Bianca ha fatto sapere che l'annuncio di Varsavia "non cambia nulla" in merito alla decisione americana di non fare altrettanto.

Le caratteristiche dei caccia MiG, risalenti all'epoca sovietica AFP

Le reazioni da parte dell'Ucraina e della Russia agli annunci di Varsavia e Bratislava sono state però, rispettivamente, tiepida e sprezzante. Yuri Ignat, portavoce dell'aeronautica di Kiev ha spiegato che "i MiG contribuiranno a rafforzare le nostre capacità, ma non risolveranno i problemi: noi abbiamo bisogno degli F-16". Mentre il Cremlino, attraverso il portavoce Dmitri Peskov, ha spiegato che "la consegna di questi equipaggiamenti militari, come abbiamo ripetuto a più riprese, non può modificare il corso del conflitto. Chiaramente, questi apparecchi saranno distrutti". La Russia ha inoltre sottolineato l'impegno "sempre più importante" dei Paesi della Nato nella guerra.