Un mese dopo il devastante terremoto nel sud-est della Turchia e nelle aree di confine della Siria si segnala ancora una grave carenza di materiali di base per salvare coloro che sono sopravvissuti ai crolli.

Due terremoti della magnitudo di 7.7 e 7.6 hanno polverizzato migliaia di case in località urbane che ospitavano milioni di persone. Dopo il terremoto del 6 febbraio, 2,7 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case, distrutte o danneggiate e quindi rese inservibili.

Ma scampare a un disastro naturale è solo la prima fase. Sopravvivere senza un tetto sopra la testa, nel freddo invernale, con infrastrutture completamente distrutte e la mancanza di generi essenziali (come l'acqua potabile) è la sfida principale per tutti i terremotati.

Questi sono i problemi di base a cui devono dare risposte tutti coloro che hanno avuto la fortuna di fuggire durante la notte o coloro che sono stati estratti dalle macerie.

L'assistenza internazionale è servita?

Una delle tante missioni umanitarie internazionali dispiegate è quella del Comitato internazionale di salvataggio (https://www.rescue.org/), che ha lavorato nella regione per diversi anni, prima a causa del conflitto militare in Siria e adesso a causa della devastante serie di terremoti in Anatolia, sul confine fra Turchia e Siria. Ci sono abbastanza aiuti internazionali consegnati all'area del disastro? Come vanno le cose oggi?

"I bisogni di base dei sopravvissuti oggi sono gli stessi di prima - **afferma la coordinatrice del Comitato di salvataggio internazionale Jennifer Higgins -**Stiamo parlando di rifugi, generi alimentari , medicine, servizi igienico -sanitari, acqua potabile e articoli di base per la casa.

Il terremoto ha prodotto circa 2,7 milioni di sfollati. Accogliere in alloggi temporanei così tante persone è semplicemente impossibile. E oggi le persone stanno solo cercando di trovare un posto sicuro in cui vivere per capire come riorganizzare la propria vita. Molti vivono in rifugi temporanei, nelle tende. "

L'accesso alle aree colpite in Siria è difficile

Centinaia di migliaia di rifugiati siriani, che avevano già perso la casa in guerra anni prima, si trovano nella stessa situazione.

"Nella Siria nord-occidentale anche prima del terremoto, i bisogni di forniture umanitarie erano al massimo storico: circa 4,1 milioni di persone dipendevano dagli aiuti, parliamo quindi del 90% della popolazione della regione. La metà di queste persone erano sfollate anche prima del terremoto. È quindi difficile distinguere i bisogni nella Siria nord-occidentale prima e dopo il terremoto. Del resto molte organizzazioni umanitarie lamentavano già una terribile situazione umanitaria e la mancanza di aiuti nella regione ".

In Siria, il problema è aggravato dal fatto che le zone occidentali sono controllate dai ribelli, dall'opposizione e non ci sono legami con i territori controllati dal governo; tutti gli aiuti internazionali sono stati consegnati dalla Turchia attraverso un unico punto di contatto.

Quali sono gli sforzi per offrire aiuti adeguati?

"Abbiamo visto uno sforzo concertato per sostenere in particolare la Turchia - continua Jennifer Higgins - Il paese è stato molto gravemente colpito e le città nel sud-est della Turchia sono state completamente distrutte. Le squadre di ricerca e salvataggio sono giunte sul posto. I donatori internazionali stanno ora cercando di garantire che gli aiuti siano effettivamente destinati alle popolazioni. Ma l'aiuto è importante su entrambi i lati del confine. (...) Fortunatamente, sono ora aperti altri due attraversamenti di frontiera per il trasporto merci. "

Quanto sono realistici i problemi di ottenere beni essenziali per popolazione colpita dal terremoto?

"Non vi è dubbio che inizieremo ad affrontare alcuni problemi nella fornitura di determinati beni. Alcune forniture, comprese le tende per i rifugiati, giungono via mare, direttamente sulla costa della regione interessata. Fortunatamente la Turchia stessa è un importante fornitore di molti merci, ha un proprio mercato interno e il paese produce e distribuisce molti beni, come i prodotti farmaceutici. Ecco cosa consegneremo anche alle zone nord -occidentali della Siria. "

Non solo il supporto materiale è importante

Alcuni degli elementi necessari per salvare le persone non saranno sufficienti come l'aiuto psicologico per i bambini, il supporto per gli adulti disperati che hanno perso tutti i parenti stretti.

"Possiamo fisicamente salvare le persone. Ma se non si sentono al sicuro psicologicamente, non possono vivere in tranquillità. Questo è il punto chiave. Ci sono anche implicazioni di sicurezza a lungo termine per donne e bambini, a causa della loro vita in centri collettivi o strutture condivise. "

"Inoltre, molti qui sono ormai privi di fonti di reddito. Un'alta percentuale della popolazione lavorava nel settore agricolo, ma oggi la devastazione regna sovrana nei campi. Secondo i nostri dati, quasi il 90 % delle persone deve prendere denaro in prestito da qualche parte per sopravvivere. Stiamo fornendo assistenza diretta in contanti per le famiglie in modo che possano acquistare le merci di cui hanno bisogno e poter sopravvivere nelle prossime settimane ".