Shoigu a Mariupol e il capo di Wagner critica lo stato maggiore russo

Mosca pubblica nuove immagin i del tour del ministro della Difesa russo Sergey Shoigu nelle Regioni orientali dell'Ucraina. Avrebbe condotto un'ispezione a Mariupol, occupata dalle truppe russe da maggio dopo diversi mesi di blocco e bombardamenti. A seguito dei combattimenti, secondo le stime delle autorità ucraine, fino al 90% degli edifici residenziali sono stati distrutti o danneggiati. Non sarebbe la prima volta che il Ministro visita i territori pccupati.

Secondo la propaganda, Shoigu visita l'Ucraina occupata

Il tour di Shoigu non fa però molto piacere al fondatore di Wagner Yevgeny Prigozhin che ha incolpato il comando russo di bloccare le forniture di munizioni per i suoi combattenti. In precedenza, aveva accusato lo stato maggiore russo di contrastare i suoi mercenari e quindi causare pesanti perdite. Questa è la dimostrazione per gli analisti occidentali delle spaccature ormai in atto nella catena di comando russa.