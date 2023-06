Mariupol, la Russia mette radici

Secondo fonti ucraine Mosca starebbe trasformando Mariupol e i villaggi circostanti in un hub militare e logistico per l'esercito russo. La guerra e la violenza infuriano nei territori occupati. A Mariupolsi stanno registrando proprio in queste ore movimenti attivi di militari, munizioni e autocisterne di carburante in direzione di Berdyansk e Polohy. In questi ultimi giorni si registrano fino a 15 camion che attraversano la città per raggiungere Zaporizhzhia.

Secondo fonti ucraine Mosca starebbe trasformando Mariupol e i villaggi circostanti in un hub militare e logistico per l'esercito russo. La guerra e la violenza infuriano nei territori occupati. A Mariupolsi stanno registrando proprio in queste ore movimenti attivi di militari, munizioni e autocisterne di carburante in direzione di Berdyansk e Polohy. In questi ultimi giorni si registrano fino a 15 camion che attraversano la città per raggiungere Zaporizhzhia.