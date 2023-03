La Cina aumenta la spesa militare

Il governo della Repubblica popolare cinese aumenterà la propria spesa per la Difesa del 7,2 per cento nel 2023 contro il 7,1 per cento del 2022. L’annuncio è stato dato durante la riunione annuale dell'Assemblea nazionale del popolo (Anp). Si tratta dell’ottavo anno consecutivo in cui Pechino incrementa il suo budget per le spese militari.

La decisione arriva in un momento in cui i legami tra il presidente Xi Jingping e gli Stati Uniti sono particolarmente tesi a causa della guerra in Ucraina e della recente saga del pallone spia.

I tentativi esterni "di sopprimere e contenere la Cina si stanno intensificando", ha scandito il premier Li Keqiang nel silenzio della Grande sala del popolo, inuna congiuntura in cui "aumentano le incertezze del contesto esterno, l'inflazione globale rimane elevata e la crescita economica e commerciale globale sta perdendo slancio".

Scholz: conseguenze se Cina aiuta la Russia

Ci sarebbero "conseguenze" se la Cina inviasse armi alla Russia per la guerra in Ucraina: lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in una intervista alla Cnn, dicendosi però abbastanza ottimista sul fatto che Pechino si asterrà dal farlo. Alla domanda se potesse immaginare di sanzionare la Cina nel caso aiutasse Mosca, Scholz ha risposto: "Penso che avrebbe delle conseguenze, ma ora siamo in una fase in cui stiamo mettendo in chiaro che ciò non deve accadere e sono relativamente ottimista che avremo successo con la nostra richiesta, ma dovremo verificare".

