Il minuto di silenzio in onore delle vittime del terremoto in Siria e Turchia è stato un raro momento di unità al G20 di Nuova Delhi.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha confermato che non ci sarà una dichiarazione congiunta al termine del summit.

Il crocevia delle diplomazie mondiali mostra tanto ma non la diplomazia necessaria.

Saltano i bilaterali: il Segretario di Stato americano Anthony Blinken non incontra l'omologo russo Lavrov.

Uno strappo non sanabile per gli Stati Uniti sinché la Russia negherà l'illegalità della guerra in Ucraina e non ascolterà gli appelli alla pace.

In compenso, Lavrov ha incontrato il suo omologo cinese, Qin Gang.

Sul tavolo, oltre al piano di pace reso pubblico da Pechino qualche giorno fa, ci sono gli aiuti militari richiesti dalla Russia e che la Cina è per ora riluttante a fornire.

Una girandola di incontri che contrasta con la riflessione pacata del premier indiano Modi.

"L'esperienza degli ultimi anni. crisi finanziaria, cambiamenti climatici, pandemie, terrorismo e guerre, dimostra chiaramente che la governance globale ha fallito" ha detto Narendra Modi.

Il premier indiano ha fatto appello all'unità per affrontare le numerose sfide del pianeta.

Modi avrebbe voluto dedicare il vertice a questioni come lo sviluppo dei Paesi più poveri o il cambiamento climatico, ma la guerra in Ucraina domina le discussioni.