TikTok vietato sui dispositivi elettronici governativi di Usa e Canada

I dipendenti federali statunitensi avranno 30 giorni per eliminare TikTok da tutti i dispositivi elettronici del governo. Dopo giorni di dibattiti oltreoceano, ecco finalmente la decisione della Casa Bianca. Decisione definita "un abuso" da Pechino. Gli Stati Uniti, "in quanto maggiore potenza mondiale, hanno tanta paura di un'app che piace ai giovani, sono troppo poco sicuri", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, che ha aggiunto: "Ci opponiamo con forza alla pratica sbagliata degli Stati Uniti di generalizzare il concetto di sicurezza nazionale, di abusare del potere statale e di sopprimere irragionevolmente le società di altri Paesi".

Gli Stati Uniti, in quanto maggiore potenza mondiale, hanno tanta paura di un'app che piace ai giovani, sono troppo poco sicuri. Mao Ning Portavoce del ministero degli Esteri cinese

Alcuni Repubblicani propongono addirittura un divieto nazionale per tutti i privati. TikTok appartiene infatti alla cinese ByteDance, che si ritiene possa rappresentare una minaccia per i dati personali dei cittadini europei e americani a causa del suo stretto rapporto con i regime di Pechino.

Poco più a nord, anche il Canada si è allineato con le decisioni del suo vicino statunitense e ha scelto di vietare l'uso dell'app del social network cinese sugli smartphone in dotazione ai dipendenti governativi, sollevando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. "Ritengo - ha detto Justin Trudeau - che se il governo prende la decisione importante di dire ai suoi dipendenti che non possono più usare TikTok sui telefoni di lavoro, molti canadesi, dai privati alle aziende, rifletteranno sulla sicurezza dei dati personali e allora faranno una scelta".

Molti canadesi, dai privati alle aziende, rifletteranno sulla sicurezza dei dati personali e allora faranno una scelta. Justin Trudeau Primo ministro del Canada

Anche Bruxelles vieta ai suoi funzionari di usare TikTok

Washington ha scelto di replicare la decisione presa pochi giorni fa dalle istituzioni europee che hanno deciso di bandire l'applicazione cinese dagli smartphone dei loro dipendenti.

Proprio nelle prossime ore anche il Parlamento europeo, dopo la Commissione e il Consiglio, vieterà l'uso dell'app di TikTok sui telefoni del personale per motivi di sicurezza, secondo una fonte dell'ufficio dipresidenza dell'Eurocamera. La scelta si applicherà anche ai dispositivi privati con e-mail del Parlamento e altri accessi alla rete installati su di essi.