Ucraina, Mosca boccia la proposta di pace di Pechino

Il piano di pace proposto da Pechino per mettere fine al conflitto in Ucraina "è meritevole di attenzione", ma non ci sarebbero, almeno per il momento, le condizioni necessarie a "una soluzione pacifica". Con queste parole il Cremlino ha commentato il piano di pace cinese. "La pace è un processo lungo. Non ci sono le premesse necessarie perchè questo tema possa risolversi in maniera pacifica. L'operazione militare speciale in Ucraina continua", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov.

Il piano di Pechino, pubblicato il giorno dell'anniversario dell'invasione russa, si articola su 12 punti e prevede degli incontri tra Mosca e Kiev per avviare delle trattative di pace.

Il ruolo di Pechino però è delicato: gli occidentali accusano la Cina, vicina e alleata della Russia, di essere di parte.