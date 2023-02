Turchia, nuovo terremoto provoca morti, feriti, paura e danni

Un nuovo terremoto in Turchia provoca almeno un morto e 69 feriti.

Il sisma, di magnitudo 5.6, ha scosso la provincia di Malatya, già colpita dalle forti scosse che hanno fatto tremare il Paese tre settimane fa.

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, si è recato nelle zone colpite, scusandosi per i ritardati soccorsi statali nei primi momenti successivi alla tragedia.

"A causa di motivi come l'effetto devastante delle scosse, il maltempo e le difficoltà causate da infrastrutture danneggiate - dice Erdoğan - non siamo stati in grado di lavorare come avremmo voluto ad Adiyaman per i primi giorni, mi scuso per questo".

AP Photo Emrah Gurel/AP

Le squadre di soccorso lavorano per salvare le persone sotto le macerie degli edifici crollati.

La Banca Mondiale calcola danni nel Paese per 34 miliardi di dollari.

Intanto, Mezzaluna Rossa turca è al centro di una polemica per aver venduto tende a una Ong privata, appena tre giorni dopo i terremoti, per circa 2,3 milioni di euro.