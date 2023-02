La Polonia consegna i primi 4 carri armati Leopard all'Ucraina

Sempre un passo avanti: in risposta alla guerra in Ucraina, la vicina Polonia preme per un consistente supporto bellico a Kiev.

Al Consiglio di Sicurezza Nazionale a Varsavia il presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato che il suo Paese è disposto a fornire all'Ucraina jet da combattimento MIG-29 di fabbricazione sovietica.

La consegna di caccia F-16 richiederebbe il consenso degli alleati, ha detto Duda.

In precedenza, il Primo Ministro Mateusz Morawiecki ha consegnato simbolicamente a Kiev i primi quattro carri armati Leopard.

Moraviecki ha sottolineato la necessità di rispondere alla barbara aggressione con la forza.

Seguiranno altri 14 carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca, oltre a un certo numero di carri armati T-72 di epoca sovietica modernizzati.

Anche la Germania ha promesso all'Ucraina 14 carri armati Leopard-2, dopo che la Polonia aveva esercitato notevoli pressioni nella discussione sulle consegne.

Duda ha dichiarato in una riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale di essere soddisfatto che la Polonia sia il primo Stato a fornire all'Ucraina i Leopard di cui necessita.