Gli atleti ucraini: "Vinciamo per il nostro Paese"

La guerra ha inferto un duro colpo anche allo sport ucraino.

Quando la Russia ha invaso l'Ucraina, molti atleti hanno visto inevitabilmente saltare allenamenti e gare, così come numerosi impianti sportivi sono andati distrutti.

Il Palazzo del Ghiaccio di Druzhkivka, parzialmente distrutto. Screenshot

Alcuni atleti sono andati al fronte per combattere al fianco dei soldati. Altri hanno usato i riflettori del loro successo per sostenere la loro causa del loro Paese.

"Una vittoria da conquistare insieme"

Ad esempio, Oleksandr Usyk, 36 anni, campione del mondo di pugilato, categoria pesi Massimi, per le sigle WBA, IBF e WBO.

"So che i ragazzi in prima linea hanno guardato il mio combattimento contro Anthony Joshua, in agosto. Mi hanno inviato video e io li ho inviati a loro. So che molti ragazzi hanno applaudito. Quindi, penso di aver donato un attimo di allegria a tutti. Questa è la nostra vittoria, da conquistare insieme. Io tifo per loro".

Dopo l'inizio della guerra, Usyk aveva pensato di arruolarsi e partire per il fronte, ma in molti gli hanno consigliato di continuare la sua attività pugilistica, perché grazie alla sua fama poteva essere molto utile.

Ha donato 200.000 dollari per la ricostruzione di un palazzo di cinque piani distrutto a Irpin, alla periferia di Kiev. E, solo per caso, ha scoperto che all'interno dell'edificio era ospitata una palestra di boxe di proprietà di un suo vecchio compagno di ring, Oleksiy Dzhunkivskyi, restato ucciso negli attacchi russi.

Il campione del mondo di pugilato Oleksandr Usyk. Andrew Kravchenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Non è facile allenarsi o gareggiare lontano dai propri cari e dal proprio Paese, ma ovunque vadano gli atleti ucraini si sentono amati.

"Ogni Paese ci sostiene"

Da Eugene, nell'Oregon (Usa), racconta l'ostacolista ucraina Viktoriya Tkachuk, 28 anni, medaglia d'argento nei 400 ostacoli agli Europei 2022 e sesta alle Olimpiadi di Tokyo 2021:

"È davvero bello! Ogni Paese cerca di sostenerci, durante gli allenamenti e le gare. I tifosi americani sono fantastici e ci sono anche molti ucraini, che vivono qui, che fanno il tifo per me. Come se non fossimo così lontani dall'Ucraina e così ci sentiamo molto meno soli".

Viktoriya Tkachuk, a destra, alle Olimpiadi di Tokyo. (2.8.2021) Petr David Josek/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Gli atleti ucraini rappresentano un Paese in guerra, attaccato da un'altra nazione, la Russia, abituata a ottenere grandi risultati dai propri atleti.

Atleti russi che - senza avere responsabilità dirette - sono stati esclusi da molte competizioni internazionali.

Gli atleti ucraini, del resto, sono consapevoli di lottare per qualcosa di molto più importante delle medaglie...