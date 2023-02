Un anno fa iniziava l'invasione dell'Ucraina

13:41

La guerra in Ucraina è entrata venerdì nel suo secondo anno senza una fine in vista, un ribelle presidente Volodymyr Zelenskiy che ha promesso "sconfiggeremo tutti" e leader globali che hanno imposto nuove sanzioni alla Russia.

DIPLOMAZIA

"È così che è iniziata il 24 febbraio 2022", ha detto Zelenskiy, ricordando come si è rivolto agli ucraini un anno fa. "Il giorno più lungo della nostra vita. Il giorno più difficile della nostra storia recente. Ci siamo svegliati presto e da allora non abbiamo più dormito."

Non ci sono stati grandi eventi pubblici per celebrare l'anniversario venerdì in Russia, che giovedì ha acceso i fuochi d'artificio per la festa annuale dei "Difensori della Patria" e mercoledì ha tenuto un concerto pop alla presenza del presidente Vladimir Putin.

Giovedì il ministro della Difesa russo ha accusato l'Occidente di usare l'Ucraina per cercare di smembrare la Russia. * Giovedì l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione chiedendo che la Russia si ritiri. Il vice ambasciatore russo alle Nazioni Unite Dmitry Polyanskiy ha liquidato l'azione come "inutile".



Washington ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia ei suoi alleati, nuovi controlli sulle esportazioni e tariffe volte a minare la capacità di Mosca di fare la guerra. La Gran Bretagna ha imposto divieti di esportazione. Anche le nazioni del G7 stanno preparando nuove sanzioni.

Gli Stati Uniti prevedono di annunciare 250 milioni di dollari in aiuti per sostenere l'infrastruttura energetica dell'Ucraina e 300 milioni di dollari per la Moldavia, hanno mostrato le bozze dei documenti.

La Cina ha chiesto in un documento del ministero degli Esteri in 12 punti un cessate il fuoco completo e una graduale riduzione dell'escalation.