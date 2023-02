All'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, il 24 febbraio 2022, il mondo ha assistito letteralmente sotto shock.

L'aspettativa era questa: le forze russe avrebbero preso d'assalto la capitale ucraina Kiev nel giro di pochi giorni.

Invece, in un anno di guerra, le forze ucraine hanno costantemente (e con successo) respinto le truppe russe.

Ma quelle vittorie sono arrivate a caro prezzo: migliaia di persone sono morte e più di 8 milioni di persone sono fuggite in Europa.

Le tensioni tra Nato e Mosca sono arrivate a livelli da Guerra Fredda.

Quando finirà la guerra in Ucraina?

In questo anno di guerra, la Russia ha, a volte, preso temporaneamente il controllo di vaste aree del territorio ucraino. E le forze ucraine ne hanno recuperato con successo gran parte. Ma questo avanti-e-indietro potrebbe significare che la guerra "è qui per restare", almeno nell'immediato futuro.

Ne è convinto Mathieu Droin, "visiting fellow" presso il **Center for Strategic and International Studies.

**"Possiamo vedere che l'equilibrio di potere della situazione militare è piuttosto in stallo sul campo. Entrambi i Paesi] sono convinti di poter ancora prevalere militarmente".

Regione di Kharkiv (23.2.2023) Vadim Ghirda/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Scenari ed esiti di guerra

Andrew Cottey, professore presso il Dipartimento di governo e politica dell'University College di Cork (Irlanda), ha fornito a Euronews alcuni possibili esiti della guerra.

Il primo - che sarebbe il più ottimistico dal punto di vista di Kiev - è che le forze ucraine si muovano con successo verso Mariupol, sulla costa del Mar Nero, tagliando fuori le forze russe dalla parte meridionale del Paese. La mossa "metterebbe anche la Crimea a rischio e, quindi, potenzialmente potremmo assistere a un collasso delle forze russe e l'Ucraina potrebbe effettivamente vincere", ha spiegato Cottey.

Un'altra opzione sarebbe una situazione di stallo militare, ad oltranza, per tutto il 2023.

La sua previsione finale è che non ci sarà una vera conclusione.

"Un lungo scenario di guerra, descritto come una sorta di conflitto congelato, in cui si avrà un cessate il fuoco o un armistizio, ma il conflitto rimarrà assolutamente irrisolto". Prof. Andrew Cottey University College - Cork (Irlanda)

L'Ucraina entrerà a far parte della Nato?

Prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, Kiev era già un partner attivo della Nato, inviando proprie truppe in Afghanistan durante la missione dell'Alleanza in quel Paese.

Dal febbraio 2022, il rapporto Nato-Kiev si è rapidamente rafforzato.

"Chiaramente il conflitto sta portando l'Ucraina molto più vicino alla Nato, perché l'Alleanza non sta inviando i propri soldati in Ucraina, ma gli Stati membri stanno concedendo all'Ucraina tutti i loro carri armati, veicoli corazzati, sistemi antiaerei e artiglieria, per aiutarla resistere", ha detto a Euronews Jamie Shea, ex vice Segretario Generale della Nato.

Guerra in Ucraina: come può la Nato aumentare la produzione di munizioni?

La piena adesione alla Nato garantirebbe all'Ucraina un grado di protezione molto più elevato contro la Russia, cosa che un partenariato, da solo, non permette.

Uno degli aspetti chiave della Nato è il famoso Articolo 5: "Un attacco a uno Sstato membro è un attacco a tutti".

Ciò significa che, in caso di attacco a uno Stato membro, tutti gli altri membri della Nato aiuterebbero militarmente a difenderlo.

Tuttavia, la Nato impone anche che i Paesi che desiderano aderire all'Alleanza non possano avere controversie territoriali irrisolte all'interno dei propri confini.

"L'adesione dell'Ucraina è altamente improbabile, finché infuria la guerra", spiega Mathieu Droin.

"Ciò significa che finché ci saranno truppe russe sul suolo ucraino, l'adesione dell'Ucraina costringerebbe la Nato e la Russia a confrontarsi direttamente nel paese", aggiunge.

La Nato non può tenere l'Ucraina in una sorta di "sala d'attesa" permanente, dichiarando il proprio "Sì" in linea di principio all'adesione, ma senza mai fissare una data".

I combattimenti potrebbero estendersi ad altri paesi?

Molti nella comunità internazionale temevano che il conflitto potesse estendersi al di fuori dei confini dell'Ucraina.

Ma mentre i combattimenti vanno avanti, quell'idea sembra progressivamente meno probabile, nonostante ciò che Mathieu Droin chiama "errori di calcolo", come un missile che ha colpito la Polonia a novembre, causando due vittime.

Perché, ha aggiunto Droin, un'escalation in Europa non è nell'interesse di nessuno.

“È giusto dire che nessuno vuole un'esclation. Per il momento, non è nell'interesse della Russia. E non è, ovviamente, nell'interesse della Nato. Quindi, ci sono linee concordate secondo cui il conflitto dovrebbe rimanere entro i confini dell'Ucraina"

Non è escluso, invece, che potranno essere più "attacchi ibridi" o "attacchi informatici ibridi" al di fuori dell'Ucraina.

Mentre infuria la guerra in Ucraina, per quanto tempo la vicina Moldova può rimanere neutrale?

All'inizio di febbraio, la presidente della Moldova, Maia Sandu, ha riferito che il Cremlino stava tramando un potenziale colpo di stato all'interno dei suoi confini.

Un'accusa che Mosca ha negato.

Del resto, a fine novembre 2021 anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accennò ad un possibile colpo di stato in Ucraina, architettato da Putin.

Poi, due mesi dopo...

Euronews racconta

Servizio del 26 novembre 2021

Ma la guerra potrebbe allargarsi, secondo il professor Cottey, se la Russia usasse davvero armi nucleari in Ucraina.

“Se la Russia dovesse usare armi nucleari, l'Occidente potrebbe essere direttamente coinvolto nella guerra in Ucraina in termini di dispiegamento di militari nel Paese. E, ovviamente, questo è uno scenario molto preoccupante. Ma molti analisti pensano che sia "ragionevolmente improbabile". Non sarebbe militarmente conveniente per la Russia e avrebbe tutta una serie di conseguenze molto negative per Mosca".