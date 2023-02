Prima della guerra, Marinka, paese vicino a Donetsk, contava più di 9.000 abitanti.

Un anno dopo l'invasione russa, la devastazione ha colpito ovunque e in mezzo alle macerie di questo villaggio in prima linea non è rimasto più nessuno-

Racconta Artem Schus, capo della polizia di Marinka e Kurakhove:

"La città è completamente distrutta. Completamente. Non c'è nemmeno un edificio che non sia stato danneggiato. Attualmente non ci sono civili rimasti, perché l'amministrazione militare e la polizia hanno evacuato tutti i residenti e tutti i bambini. Vivere qui è impossibile".

"Vivere qui è impossibile". Screnshot video

In ricordo dei caduti

A Kiev e in altre città dell'Ucraina, l'inizio dell'incubo per il popolo ucraino è stato ricordato, a mezzanotte, con il suono delle campane.

La capitale non vive più i giorni peggiori dell'invasione, ma la guerra è inevitabilmente ancora molto sentita, anche lontano dal fronte.

Spiega una giovane donna, Kseniia, residente a Kiev:

"In realtà, ero più spaventata un anno fa, non sapevo cosa aspettarmi allora, ero molto preoccupata. Ma adesso abbiamo tanta fiducia nel nostro esercito e mi sento più tranquilla. Non so cosa succederà in futuro, ma oggi mi sono sento più coraggiosa".

"Abbiamo tanta fiducia nel nostro esercito"... Screenshot Video

Zelensky: "Un anniversario simbolico"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto alla nazione definendo questo anniversario "simbolico" e preparandosi alle commemorazioni del 24 febbraio.

Un posto speciale in queste celebrazioni lo avranno gli ucraini che sono caduti combattendo per la libertà del loro Paese.