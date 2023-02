Air India compra 250 Airbus

La compagnia aerea indiana Air India ha firmato una lettera di intenti in vista dell'acquisto di 250 apparecchi Airbus, 210 aerei a fusoliera stretta A320neo et 40 A350 a lungo raggio. La firma è stata apposta nel corso di una cerimonia diffusa su Internet in occasione del salone AeroIndia a Bangalore.

Il contratto, sul quale le parti lavoravano da "circa due anni", ha detto il patron del gruppo Tata, proprietario di Air India, Shri N. Chandrasekaran, dovrebbe arricchirsi di un altro accordo altrettanto importante con il gruppo Boeing, secondo fonti giornalistiche indiane.

Il contratto firmato questa mattina tra Airbus e Tata Sons segna una nuova tappa nel partenariato strategico che lega l'India e la Francia. Grazie, caro Narendra Modi, per la tua fiducia nella Francia e nella nostra industria": lo scrive in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron.