Incidente Boeing 737, ispezioni di 171 aerei in tutto il mondo

Di Euronews

La decisione è arrivata dopo l’incidente avvenuto sul volo dell’Alaska Airlines, costretto ad un atterraggio di emergenza per l’esplosione del portellone di un’uscita di sicurezza posteriore disattivata

PUBBLICITÀ

La Federal Aviation Administration (Faa), l’ente statunitense preposto alla sicurezza aerea, ha annunciato di aver ordinato la messa a terra temporanea di alcuni aerei Boeing 737 Max 9.

La decisione è arrivata dopo l’incidente avvenuto sul volo dell’Alaska Airlines, costretto ad un atterraggio di emergenza 20 minuti dopo il decollo per l’esplosione del portellone di un’uscita di sicurezza posteriore disattivata.

L’amministratore della Faa, Mike Whitaker, ha dichiarato di aver richiesto ispezioni immediate di alcuni aerei: si tratta di 171 velivoli in tutto il mondo. Le autorità aeree di vari Paesi, dalla Gran Bretagna alla Cina, stanno valutando come procedere.

Intanto, un pezzo del portellone del volo dell'Alaska Airlines è stato ritrovato nel cortile di casa di un insegnante. Lo ha riferito la Bbc.