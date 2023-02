Congedo mestruale: una vittoria per le donne o un passo indietro?

La Spagna, pioniera in Europa nella legislazione per il congedo mestruale retribuito, è pronta per varare una nuova legge che riconosce un problema di salute finora ignorato.

La legge darebbe alle donne che soffrono di mestruazioni dolorose la possibilità di assentarsi dal lavoro con indennizzo a carico del sistema previdenziale.

L'incapacità medica temporanea deve essere autorizzata da un medico.

Attualmente, il congedo mestruale è previsto solo in pochi Paesi in tutto il mondo, tra cui Giappone, Indonesia e Zambia.

Gli spigoli di una legge controversa

Il congedo mestruale retribuito è uno degli aspetti della riforma della legge sui rapporti sessuali, sulla salute riproduttiva e l'interruzione volontaria della gravidanza, redatto dal Ministero spagnolo dell'Uguaglianza, e meglio conosciuta come la Legge sull'Aborto.

La legge è stata approvata dal Congresso dei Deputati il ​​15 dicembre scorso, con il voto contrario dei partiti di destra, Partito popolare, Vox e Ciudadanos.

Proprio oggi, mercoledì 8 febbraio, al Senato spagnolo sono in discussione gli emendamenti al disegno di legge.