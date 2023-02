Roma, la protesta degli anarchici per Cospito e contro il 41 bis

Le manifestazioni non erano autorizzate, in piena logica dei movimenti anarchici.

I manifestanti, che hanno sfilato in corteo nel centro di Roma, chiedono la revoca del regime di detenzione 41 bis per tutti i condannati, ma soprattutto per Alfredo Cospito, leader anarchico di 55 anni, in sciopero della fame da 108 giorni.

La protesta ha deragliato: nel pomeriggio gli anarchici, giunti su via Prenestina, hanno tentato di erigere barricate e hanno lanciato bottiglie contro le forze dell'ordine che, in risposta, hanno caricato la folla.

Alcuni dei partecipanti alla manifestazione sono stati fermati dalla polizia durante la marcia e sono stati portati in Questura, dopo gli scontri, per essere identificati.

Cospito, che sta scontando una condanna a 30 anni di reclusione per due attentati terroristici, ha inviato un comunicato al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) in cui esprime la volontà di non essere alimentato a forza, qualora le sue condizioni dovessero peggiorare a tal punto da fargli perdere conoscenza.