È stata disposta la custodia cautelare per 13 agenti dell'istituto minorile e la sospensione dal servizio per altri otto, dopo l'inchiesta che ha fatto emergere le violenze e le torture ai danni di alcuni minori detenuti. Gli agenti sono accusati di omissione per aver coperto un abuso sessuale

Diversi agenti della polizia penitenziaria sono stati arrestati per violenze e maltrattamenti su minori avvenute all'interno dell'Istituto penale minorile "Cesare Beccaria" di Milano.

Un'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa nei confronti di 13 agenti della Polizia Penitenziaria, dodici dei quali tuttora in servizio presso l'Istituto. Per altri otto agenti, tutti in servizio all'epoca dei fatti, è in corso da parte della Polizia di Stato e della Penitenziaria la sospensione dall'esercizio di pubblici uffici.

Le "presunte vittime sono una dozzina, gli episodi contestati sono di natura fisica e verbale, con aggressioni e reazioni di inaudita violenza. Il numero di autori è elevato, spesso con persone che non sono in servizio e intervengono in ausilio delle altre". Lo ha detto la pm di Milano Rosaria Stagnaro in una conferenza stampa in merito all'inchiesta. Il procuratore Marcello Viola ha aggiunto che i ragazzi sapevano di poter essere picchiati in qualsiasi momento e avevano paura a denunciare per timore degli insabbiamenti. Ventuno gli agenti coinvolti su circa cinquanta a lavoro nella struttura.

Oltre alle torture tra i presunti reati omissione legata a una tentata violenza sessuale

I reati a vario titolo contestati dalla Procura, a partire almeno dal 2022, sono maltrattamenti, concorso in tortura, e anche tentata violenza sessuale. Violenze "reiterate nel tempo nei confronti di diversi detenuti di età minore, maltrattamenti in danno di minori, anche mediante omissione, aggravati dalla minorata difesa e dall'abuso di potere; concorso nel reato di tortura, anche mediante omissione, aggravato dall'abuso di potere del pubblico ufficiale, nonché dalla circostanza di aver commesso il fatto in danno di minori; concorso nel reato di lesioni in danno di minori, anche mediante omissione, aggravate dai motivi abietti e futili, dalla minorata difesa e dall'abuso di potere; concorso nel reato di falso ideologico ed infine una tentata violenza sessuale ad opera di un agente nei confronti di un detenuto", si legge in una nota della Procura di Milano.

A dare impulso all'inchiesta oltre alle presunte omissioni sulle violenze subite da un giovane di 17 anni nell'agosto del 2022, alcune segnalazioni pervenute all'autorità giudiziaria anche attraverso il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del comune di Milano, Francesco Maisto. Ci sono segnalazioni anche di psicologi, in particolare di una psicologa del Centro giustizia minorile, e di madri di minori detenuti.

L'indagine è stata sviluppata attraverso "servizi tecnici di intercettazione e acquisizione di telecamere interne all'istituto". L'inchiesta della Polizia e della Penitenziaria è stata coordinata da Stagnaro e le misure cautelari disposte nei confronti degli altri otto sono state disposte su ordinanza del gip Stefania Donadeo.

Le omissioni degli agenti sulle violenze a un detenuto di 17 anni

Le torture ai danni del ragazzo di 17 anni lo scorso marzo hanno portato alla condanna con rito abbreviato ad otto anni per un ivoriano di 19 anni, Gnagne Lath, detto "Nesco", che aveva già un precedente per tortura alle spalle ed era già stato arrestato in passato in un'inchiesta sulla crew dei trapper Simba La Rue e Baby Gang.

Le violenze sono avvenute all'interno dell'istituto di pena minorile il 7 agosto 2022, quando l'ivoriano era ancora detenuto al Beccaria e da pochi giorni era diventato maggiorenne.

Quella sera "avvicendandosi nella sorveglianza della porta della cella, dopo aver sorpreso la vittima nel sonno durante il cambio turno del personale penitenziario, i tre avrebbero sottoposto il 17enne ad una serie di abusi sessuali, con morsi e anche una sigaretta spenta sul volto. Lath è stato arrestato nel dicembre 2022 e condannato il 7 marzo scorso per tortura, violenza sessuale di gruppo e lesioni che, insieme a due minori, inflisse al 17enne in questione. Nel corso del processo al 19enne sono emerse "crudeltà" gravi "e reiterate violenze" e un "trattamento inumano e degradante".

Il gup Cristian Mariani aveva già riferito nel corso del processo di una possibile manovra di depistaggio, con il fine di rimuovere i sospetti di omesso controllo da parte degli agenti di turno la notte dei fatti. Ora la nuova inchiesta ha fatto emergere come alcuni agenti non sarebbero intervenuti per bloccare le torture e avrebbero addirittura ripulito un oggetto usato nelle torture per nascondere ciò che era avvenuto.

Il sindaco Sala: "'Istituto penale "Beccaria" abbandonato per anni"

"Su quello che è successo al carcere minorile Beccaria di Milano non posso ancora esprimere giudizi precisi. Però un giudizio più generico lo esprimo, cioè che il Beccaria é stato abbandonato per anni e anni, senza una direzione", ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

"Apprendiamo sgomenti dei terribili fatti che sarebbero accaduti nel carcere minorile Beccaria e dei gravissimi capi di accusa, tra cui anche tentata violenza sessuale e tortura. Ci aspettiamo che il ministro Nordio riferisca al più presto in Parlamento" ha dichiarato il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Giustizia della Camera Devis Dori.