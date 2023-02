L'agenda dell'Occidente per armare l'Ucraina

Bombe, tattiche di pressione dei soldati di fanteria, attacchi ripetuti: a Bakhmut i pochi abitanti rimasti in città lottano per sopravvivere in guerra.

Nelle ultime settimane il fronte non si è mosso visibilmente: il conflitto è in fase di impasse.

Kiev spera che il nuovo materiale bellico promesso dal blocco occidentale faccia pendere la bilancia a suo favore.

Sul fronte di Kherson, l'attesa dello scontro è occupata con l'addestramento: i soldati ucraini si allenano cercando un modo per attraversare il fiume Dnipro senza subire eccessive perdite.

Nel frattempo, il neoeletto presidente ceco, Petr Pavel, ex generale della Nato, ha chiesto maggiori sforzi per aiutare l'Ucraina.

I jet da combattimento sono entrati nel dibattito.

Ben Wallace, Segretario di Stato alla Difesa del Regno Unito, spiega che i tempi non sono immediati: "È facile farsi prendere la mano e dire che la settimana scorsa abbiamo dato carri armati e che cosa possiamo promettere dopo. Ci sono cose da promettere e, come ho detto alla Camera dei Comuni, sono molto aperto a valutare ogni tipo di dispositivo, non solo i jet, per fornire assistenza all'Ucraina. Ma queste cose non accadono sempre dall'oggi al domani".

Intanto, l'Ucraina ripulisce dalla corruzione alcune agenzie che gestiscono i fondi per l'assistenza alle vittime di guerra.

A Odessa, diversi funzionari sono stati arrestati per aver frodato lo Stato di quasi 175.000 euro.

L'Ucraina vuole rassicurare i finanziatori che il denaro è destinato all'obiettivo annunciato.