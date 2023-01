Colloqui Usa-Turchia a Washington

Si è parlato della fornitura di aerei da guerra F16 e dell'allargamento della NATO a Svezia e Finlandia, nel corso dell'incontro a Washington tra il Segretario di Stato statunitense Anthony Blinken e il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu.

Sulla vendita degli aerei alla Turchia, un contratto da 20 miliardi di dllari, si registra l'opposizione del Congresso statunitense, mentre sull'allargamento dell'Alleanza atlantica pesa il veto di Ankara, che chiede preliminarmente l'espulsione da Stoccolma e Helsinki dei rifugiati politici curdi che i turchi considerano terroristi.

Cavusoglu ha chiesto a Blinken di non considerare la rimozione del veto di Ankara sul dossier NATO come una precondizione per la fornitura degli aerei da caccia.

La Turchia, paese membro dell'Alleanza atlantica, non aderisce alle sanzioni contro la Russia seguite alla guerra in Ucraina, ed ha mediato con Mosca per l'apertura di un corridoio marittimo per l'esportazione del grano dai porti del Mar Nero.